Фрікадельки з індички в тайському стилі: дуже незвичайний рецепт

Готувати індичку не так просто, але є кілька рецептів, які варто освоїти, тому що м'ясо цього птаха дуже корисне, дієтично, багате на залізо і вітаміни.

Філе індички можна запекти і потім використовувати для бутербродів, а можна приготувати фарш. З ніжного фаршу індички, приправленого спеціями та доповненого спеціальними інгредієнтами, можна приготувати дуже смачні та незвичайні фрикадельки в тайському стилі.

Складники

фарш з індички — 500 г

лемонграс – 1 ст. л.

тертий імбир – 1 ч. л.

часник – 3 зубчики.

коріанда/кінза — 1/4 склянки

оливкова олія — 2 ст. л.

цукор – 1 ч. л.

рибний соус – 1 ст. л.

панірувальні сухарі — 3/4 склянки

яйце — 1 шт.

рис — 2 склянки

листя салату

огірок — 1 шт.

перець чилі – 2 шт. (посіяних та подрібнених)

рибний соус — 1/4 склянки

світло-коричневий цукор – 1 ст. л.

лайм — 1 шт

Підготування

Подрібніть лемонграс.

Подрібніть часник.

Дрібно наріжте кінзу.

Подрібніть перці чилі.

Вимийте та висушіть листя салату.

Приготуйте рис у рисоварці, використовуючи 2,5 склянки води на 2 склянки рису.

Вичавіть сік із лайма.

Злегка збийте яйце

Приготування

Змішайте індичку, лемонграс, імбир, часник, кінзу (коріандр), цукор, рибну пасту та панірувальні сухарі. Додайте яйце і акуратно перемішайте, щоб з'єднати всі інгредієнти. Якщо суміш здається дуже вологою, посипте ще 1/4 склянки панірувальних сухарів, щоб суміш добре склеїлася, але не була надто сухою.

Сформуйте з фаршу з індички фрикадельки діаметром близько 4 см. Велику сковороду з кришкою, що щільно закривається, розігрійте і додайте в неї оливкову олію, нагрійте до мерехтіння.

Обсмажуйте фрикадельки з усіх боків. Налийте близько 1/4 склянки води в сковороду, накрийте кришкою фрикадельки і дайте їм пропаритися протягом 4-5 хвилин до готовності. Зніміть із вогню та тримайте сковороду накритою, щоб фрикадельки залишалися теплими.

Приготуйте соус. У невелику каструлю на середньому вогні додайте коричневий цукор, рибний соус та лайм. Доведіть до кипіння, помішуючи, поки цукор не розчиниться. Додайте чилі та дайте всьому постояти кілька хвилин, потім скуштуйте. Якщо соус для здається занадто різким, додайте трохи води.

Наріжте огірок. Подавайте фрикадельки на листі салату з рисом та огірками. Збризкайте фрикадельки соусом або подавайте окремо.

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