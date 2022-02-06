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Фритата з кабачками: рецепт смачного сніданку

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Фритата з кабачками: рецепт смачного сніданку

Credits

Фритата — це традиційна італійська яєчня зі всілякими начинками.

Італійці готують фритату і з картоплею, і з макаронними виробами, і з овочами. Пропонуємо картоплю і спагеті відкласти до зими, а зараз скористатися сезонними дарами, а саме — кабачками.

Інгредієнти:

  • 4 яйця
  • 100 г пармезану
  • 1 кабачок
  • 1 цибулина
  • 2 зубки часнику
  • базилік
  • олія
  • чорний мелений перець
  • сіль

Приготування

Кабачок вимити і нарізати тонкими кружальцями. Очищену цибулю і часник подрібнити. Пармезан натерти на дрібній тертці.

У розігрітій олії злегка обсмажити цибулю, додати до неї кружальця кабачка з часником і смажити разом 5-7 хвилин.

Яйця посолити, поперчити, збити до отримання пишної однорідної маси, додати подрібнений базилік і половину норми пармезану, ввести обсмажені кабачки і акуратно перемішати.

Приготовану масу вилити в змащену олією форму, притрусити зверху пармезаном, який залишився, і запікати близько 15 хвилин за 180°С.

На замітку

Кабачки вибирайте молоді, з ніжною шкіркою і насінням, в такому разі не буде необхідності їх чистити.

Базилік можна замінити будь-якою улюбленою зеленню.

Щоб надати фритаті особливий аромат, додайте в яєчну суміш італійські трави.

Фритату можна й не запікати, а смажити під кришкою на повільному вогні.

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