Фритата з кабачками: рецепт смачного сніданку

Фритата — це традиційна італійська яєчня зі всілякими начинками.
Італійці готують фритату і з картоплею, і з макаронними виробами, і з овочами. Пропонуємо картоплю і спагеті відкласти до зими, а зараз скористатися сезонними дарами, а саме — кабачками.
Інгредієнти:
- 4 яйця
- 100 г пармезану
- 1 кабачок
- 1 цибулина
- 2 зубки часнику
- базилік
- олія
- чорний мелений перець
- сіль
Приготування
Кабачок вимити і нарізати тонкими кружальцями. Очищену цибулю і часник подрібнити. Пармезан натерти на дрібній тертці.
У розігрітій олії злегка обсмажити цибулю, додати до неї кружальця кабачка з часником і смажити разом 5-7 хвилин.
Яйця посолити, поперчити, збити до отримання пишної однорідної маси, додати подрібнений базилік і половину норми пармезану, ввести обсмажені кабачки і акуратно перемішати.
Приготовану масу вилити в змащену олією форму, притрусити зверху пармезаном, який залишився, і запікати близько 15 хвилин за 180°С.
На замітку
Кабачки вибирайте молоді, з ніжною шкіркою і насінням, в такому разі не буде необхідності їх чистити.
Базилік можна замінити будь-якою улюбленою зеленню.
Щоб надати фритаті особливий аромат, додайте в яєчну суміш італійські трави.
Фритату можна й не запікати, а смажити під кришкою на повільному вогні.
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