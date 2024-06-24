Категорія
Леді
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Фритата з пастою: рецепт сніданку з залишків вечері

Час приготування
15 хвилин
Харчова цінність на 100 г
165 ккал
Автор
Катерина ТрушКатерина Труш
Дата публікації
Перегляди
137
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
Facebook
Twitter
WhatsApp
Telegram
Viber
Фритата з пастою: рецепт сніданку з залишків вечері

Фритата з пастою / Фото: Credits

Якщо у вас залишилася порція пасти з минулої вечері, ви можете приготувати з неї неймовірний сніданок лише за 15 хвилин.

Для фритати підійде будь-яка паста: болоньєзе, карбонара, з лисичками – все, що хочете.

Інгредієнти

яйце
6 шт.
сир пармезан
2 ст. л. і ще для посипання
перець чорний
сіль
перець чилі
1/2 шт.
олія оливкова
паста
одна порція
  1. Нагрійте духовку до високої температури.
  2. В середній мисці змішайте яйця, пармезан, перець, сіль і подрібнені пластівці перцю чилі. Ретельно перемішайте.
  3. У сковороді середнього розміру, придатній для духовки, нагрійте на середньому вогні оливкову олію. Додайте пасту. Готуйте, періодично помішуючи, поки вона не прогріється, близько 3 хвилин. Влийте яєчну суміш і нахиліть сковороду в різні боки, щоб суміш рівномірно розподілилася. Готуйте, не перемішуючи, приблизно 5 хвилин, доки краї яєць не будуть повністю готовими і не почнуть відставати від стінок сковороди.
  4. Поставте сковороду до духовки та запікайте близько 3 хвилин, поки яйця не затвердіють, а фритата не стане злегка пухкою. Розріжте на четвертинки, посипте пармезаном і подавайте.

Читайте також:

Такого ви ще не куштували! Неймовірний лаваш з начинкою на сковорідці! – Рецепти Сніданку з 1+1

Такого ви ще не куштували! Неймовірний лаваш з начинкою на сковорідці! – Рецепти Сніданку з 1+1

Повʼязані теми:

Наступна публікація