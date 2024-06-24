Фритата з пастою: рецепт сніданку з залишків вечері

Якщо у вас залишилася порція пасти з минулої вечері, ви можете приготувати з неї неймовірний сніданок лише за 15 хвилин.
Для фритати підійде будь-яка паста: болоньєзе, карбонара, з лисичками – все, що хочете.
Інгредієнти
- яйце
- 6 шт.
- сир пармезан
- 2 ст. л. і ще для посипання
- перець чорний
- сіль
- перець чилі
- 1/2 шт.
- олія оливкова
- паста
- одна порція
- Нагрійте духовку до високої температури.
- В середній мисці змішайте яйця, пармезан, перець, сіль і подрібнені пластівці перцю чилі. Ретельно перемішайте.
- У сковороді середнього розміру, придатній для духовки, нагрійте на середньому вогні оливкову олію. Додайте пасту. Готуйте, періодично помішуючи, поки вона не прогріється, близько 3 хвилин. Влийте яєчну суміш і нахиліть сковороду в різні боки, щоб суміш рівномірно розподілилася. Готуйте, не перемішуючи, приблизно 5 хвилин, доки краї яєць не будуть повністю готовими і не почнуть відставати від стінок сковороди.
- Поставте сковороду до духовки та запікайте близько 3 хвилин, поки яйця не затвердіють, а фритата не стане злегка пухкою. Розріжте на четвертинки, посипте пармезаном і подавайте.
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