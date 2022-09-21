Фруктові кекси для сніданку: простий рецепт

Для кексів підійдуть будь-які фрукти чи ягоди: нарізана шматочками диня, малина, ожина, сливи чи груші. Найкраще зробити мікс із фруктів та ягід.

Кекси з фруктами – чудовий варіант для сніданку. Їх можна приготувати заздалегідь і подавати, злегка розігрів, з йогуртом, олією чи вершками.

складові

борошно — 2 склянки

цукор – половина склянки

сіль — половина ч. л

розпушувач – 1 ст. л

молоко — 1 склянка

рослинна олія — чверть склянки або розтоплене вершкове масло — 4 ст. л з

яйця — 2 шт

ванільний екстракт – 1 ч. л

ягоди та фрукти — півтори склянки

саха для посилки

Приготування

Розігрійте духовку до 220 градусів. Злегка змастіть маслом форми для маффінів.

Змішайте сухі інгредієнти. Додати фрукти. Щоб фрукти рівномірно розподілялися за тестом, слід додати їх до сухих інгредієнтів і перемішувати, перш ніж додавати вологі інгредієнти. Це запобігає опусканню фруктів на дно форм при додаванні рідини.

В окремій мисці змішайте молоко, рослинне або вершкове масло, яйця та ваніль до однорідності.

Всипте вологі інгредієнти у суху суміш. Змішайте вилкою або віночком протягом 20 секунд. Секрет легких та ніжних мафінів полягає в акуратному змішуванні рідких та сухих інгредієнтів.

Наповніть форми для мафінів приблизно на дві третини. За бажання посипте зверху цукром.

Випікайте мафіни від 15 до 20 хвилин або доки зубочистка, вставлена в центр мафіну, не виходитиме чистою.

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