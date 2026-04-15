Фрикадельки з грибним соусом tiktok.com/@katherine.nari

Фрикадельки давно стали універсальною стравою, їх готують у різних кухнях світу, змінюють спеції, соуси та подачу. Але саме поєднання курячого фаршу з насиченим грибним соусом і нотками бекону створює той самий баланс ніжності та глибини смаку. Авторка сторінки katherine.nari розповіла про варіант приготування, який легко повторити на власній кухні.

Інгредієнти

Для фрикадельок

курячий фарш 500 г

яйце 1 шт.

панірувальні сухарі 60 г

сіль

чорний перець ¼ ч. л

сухий часник ½ ч. л

томати з копченою паприкою 1 ч. л

Для соусу

бекон 120 г

цибуля ріпчаста 1 велика

печериці 500 г

червоне вино 100 мл

курячий бульйон 400 мл

томатна паста 1 ст. л

часник 2 зубчики

лавровий лист 1 шт.

сіль

чорний перець ¼ ч. л

борошно 25 г

вершкове масло 30 г

Приготування

Змішайте курячий фарш із яйцем, панірувальними сухарями та всіма спеціями. Добре перемішайте до однорідної маси та сформуйте невеликі фрикадельки. На сковороді обсмажте бекон до хрумкого стану. Перекладіть його на тарілку. У витопленому жирі підрум’яньте фрикадельки з усіх боків до напівготовності, після чого також відкладіть. Наріжте цибулю та обсмажте до м’якості. Додайте печериці та готуйте до золотистого кольору. Влийте червоне вино та готуйте, поки воно майже повністю не випарується. Час від часу помішуйте. Додайте курячий бульйон, томатну пасту, подрібнений часник і лавровий лист. Посоліть, поперчіть і перемішайте. Поверніть до сковороди фрикадельки та бекон. Доведіть до легкого кипіння та тушкуйте на слабкому вогні. Окремо розітріть вершкове масло з борошном до однорідності. Поступово введіть суміш у соус, постійно помішуйте. Готуйте, доки соус не стане густим і оксамитовим, а фрикадельки повністю готовими.

Посипте страву свіжою петрушкою та подавайте гарячою. Найкраще вона поєднується з картопляним пюре, пастою чи свіжим хлібом, який вбирає кожну краплю соусу.

Фрикадельки з грибним соусом — це не просто рецепт, а універсальна формула затишку. Вона поєднує простоту приготування з глибоким смаком і дарує відчуття домашнього тепла навіть у найзвичайніший день.