Фует Тартар: оригінальний рецепт французької закуски за пʼять хвилин

Фует Тартар: оригінальний французький рецепт за пʼять хвилин / © Associated Press

Реклама

Рецептом поділився фудблогер Arturo Carrasco Roman, який розповів, як навіть звичайну закуску перетворити на інстаграмну сенсацію.

Фует Тартар — це варіація традиційного тартару — страви з м’яса чи риби, яка подається сирою, приправленою соусами, спеціями та ароматними добавками. У класичному рецепті тартар готують із яловичини чи тунця. Але у цьому випадку автор пішов нестандартним шляхом — використав фует — іспанська суха ковбаса зі свинячого м’яса з перцем, сіллю та спеціями, висушена до ідеальної текстури.

Інгредієнти Фует 100–120 г Яєчний жовток 1 шт. Мариновані огірки Цибуля Гірчиція 1 ч. л Соус сальса 1 ч. л Оливкова олія 1 ст. л Лимонний сік 1/2 шт. Сіль Перець

Приготування

У чашу блендера покладіть нарізаний шматочками фует, жовток, солоний огірок, дрібно нарізану цибулю. Влийте оливкову олію, лимонний сік, гірчицю та сальсу. Посоліть і поперчіть до смаку. Перебийте все до однорідної текстури. Консистенція має бути схожою на пасту, але з маленькими шматочками — не перетворюйте її на пюре. Викладіть масу у формувальне кільце на тарілці — це додасть ресторанної естетики. Або просто викладіть ложкою. Подавайте з грінками, скибочками багета чи навіть з чипсами з лаваша.

Поради

Експериментуйте з соусами: замість сальси можна використати соус табаско для гостроти чи краплю трюфельної олії.

Не перебивайте масу в блендері занадто довго — залиште трохи «м’яса» для характеру.

З чим подавати

Цей тартар чудово поєднується з:

Реклама

Білим сухим вином

Просекко

Нефільтрованим крафтовим пивом

Подавайте Фует Тартар у келихах або на дошці з маринованими оливками, сирами та келихом вина та отримаєте «французький аперитив» у себе на кухні.