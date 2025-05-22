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Фует Тартар: оригінальний рецепт французької закуски за пʼять хвилин
Фует Тартар — це новий гастрономічний тренд, який поєднує французьку вишуканість із латинською швидкістю. Ця страва — ідеальний варіант, якщо до вас прийшли несподівані гості, треба зробити вечірку з вином або навіть ледачого сніданку з келихом просеко.
Рецептом поділився фудблогер Arturo Carrasco Roman, який розповів, як навіть звичайну закуску перетворити на інстаграмну сенсацію.
Фует Тартар — це варіація традиційного тартару — страви з м’яса чи риби, яка подається сирою, приправленою соусами, спеціями та ароматними добавками. У класичному рецепті тартар готують із яловичини чи тунця. Але у цьому випадку автор пішов нестандартним шляхом — використав фует — іспанська суха ковбаса зі свинячого м’яса з перцем, сіллю та спеціями, висушена до ідеальної текстури.
Інгредієнти
- Фует
- 100–120 г
- Яєчний жовток
- 1 шт.
- Мариновані огірки
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- Цибуля
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- Гірчиція
- 1 ч. л
- Соус сальса
- 1 ч. л
- Оливкова олія
- 1 ст. л
- Лимонний сік
- 1/2 шт.
- Сіль
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- Перець
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Приготування
У чашу блендера покладіть нарізаний шматочками фует, жовток, солоний огірок, дрібно нарізану цибулю.
Влийте оливкову олію, лимонний сік, гірчицю та сальсу. Посоліть і поперчіть до смаку.
Перебийте все до однорідної текстури. Консистенція має бути схожою на пасту, але з маленькими шматочками — не перетворюйте її на пюре.
Викладіть масу у формувальне кільце на тарілці — це додасть ресторанної естетики. Або просто викладіть ложкою.
Подавайте з грінками, скибочками багета чи навіть з чипсами з лаваша.
Поради
Експериментуйте з соусами: замість сальси можна використати соус табаско для гостроти чи краплю трюфельної олії.
Не перебивайте масу в блендері занадто довго — залиште трохи «м’яса» для характеру.
З чим подавати
Цей тартар чудово поєднується з:
Білим сухим вином
Просекко
Нефільтрованим крафтовим пивом
Подавайте Фует Тартар у келихах або на дошці з маринованими оливками, сирами та келихом вина та отримаєте «французький аперитив» у себе на кухні.