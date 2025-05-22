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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Рецепти
Кількість переглядів
27
Час на прочитання
2 хв

Фует Тартар: оригінальний рецепт французької закуски за пʼять хвилин

Фует Тартар — це новий гастрономічний тренд, який поєднує французьку вишуканість із латинською швидкістю. Ця страва — ідеальний варіант, якщо до вас прийшли несподівані гості, треба зробити вечірку з вином або навіть ледачого сніданку з келихом просеко.

Автор публікації
Фото автора: Станіслава Бондаренко Станіслава Бондаренко
Час приготування
10 хвилин
Харчова цінність на 100 г
285 ккал
Фует Тартар: оригінальний французький рецепт за пʼять хвилин

Фует Тартар: оригінальний французький рецепт за пʼять хвилин / © Associated Press

Рецептом поділився фудблогер Arturo Carrasco Roman, який розповів, як навіть звичайну закуску перетворити на інстаграмну сенсацію.

Фует Тартар — це варіація традиційного тартару — страви з м’яса чи риби, яка подається сирою, приправленою соусами, спеціями та ароматними добавками. У класичному рецепті тартар готують із яловичини чи тунця. Але у цьому випадку автор пішов нестандартним шляхом — використав фует — іспанська суха ковбаса зі свинячого м’яса з перцем, сіллю та спеціями, висушена до ідеальної текстури.

Інгредієнти

Фует
100–120 г
Яєчний жовток
1 шт.
Мариновані огірки
Цибуля
Гірчиція
1 ч. л
Соус сальса
1 ч. л
Оливкова олія
1 ст. л
Лимонний сік
1/2 шт.
Сіль
Перець

Приготування

  1. У чашу блендера покладіть нарізаний шматочками фует, жовток, солоний огірок, дрібно нарізану цибулю.

  2. Влийте оливкову олію, лимонний сік, гірчицю та сальсу. Посоліть і поперчіть до смаку.

  3. Перебийте все до однорідної текстури. Консистенція має бути схожою на пасту, але з маленькими шматочками — не перетворюйте її на пюре.

  4. Викладіть масу у формувальне кільце на тарілці — це додасть ресторанної естетики. Або просто викладіть ложкою.

  5. Подавайте з грінками, скибочками багета чи навіть з чипсами з лаваша.

Поради

  • Експериментуйте з соусами: замість сальси можна використати соус табаско для гостроти чи краплю трюфельної олії.

  • Не перебивайте масу в блендері занадто довго — залиште трохи «м’яса» для характеру.

З чим подавати

Цей тартар чудово поєднується з:

  • Білим сухим вином

  • Просекко

  • Нефільтрованим крафтовим пивом

Подавайте Фует Тартар у келихах або на дошці з маринованими оливками, сирами та келихом вина та отримаєте «французький аперитив» у себе на кухні.

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Дата публікації
Кількість переглядів
27
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