Гарбуз, запечений у духовці: рецепт корисного десерту

Запечений у духовці гарбуз – це корисні ласощі для всієї родини на десерт або полудень.
Подавайте готовий гарбуз, як у гарячому, так і в холодному вигляді.
Інгредієнти
- гарбуз
- 800 г
- цукор
- 2 ст. л.
- Гарбуз вимийте, розріжте навпіл і видаліть насіння. Очистіть від шкірки і наріжте на середні шматочки однакової товщини, викладіть їх на деко і посипте рівномірно цукром.
- Випікайте в наперед розігрітій духовці до 200 градусів 20-25 хвилин.
- Готовий гарбуз викладіть на блюдо і полийте соком, що виділився під час запікання.
Поради:
- Гарбуз замість цукру можна полити медом.
- Кількість цукру використовуйте на свій смак.
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