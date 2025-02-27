Категорія
Леді
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Гарбуз, запечений у духовці: рецепт корисного десерту

Час приготування
50 хвилин
Харчова цінність на 100 г
53 ккал
Автор
Катерина ТрушКатерина Труш
Дата публікації
Перегляди
242
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
Facebook
Twitter
WhatsApp
Telegram
Viber
Гарбуз, запечений у духовці: рецепт корисного десерту

Гарбуз / Фото: Credits

Запечений у духовці гарбуз – це корисні ласощі для всієї родини на десерт або полудень.

Подавайте готовий гарбуз, як у гарячому, так і в холодному вигляді.

Інгредієнти

гарбуз
800 г
цукор
2 ст. л.
  1. Гарбуз вимийте, розріжте навпіл і видаліть насіння. Очистіть від шкірки і наріжте на середні шматочки однакової товщини, викладіть їх на деко і посипте рівномірно цукром.
  2. Випікайте в наперед розігрітій духовці до 200 градусів 20-25 хвилин.
  3. Готовий гарбуз викладіть на блюдо і полийте соком, що виділився під час запікання.

Поради:

  • Гарбуз замість цукру можна полити медом.
  • Кількість цукру використовуйте на свій смак.

Читайте також:

Найніжніша страва: рецепт солоного сирного і солодкого гарбузового суфле

Найніжніша страва: рецепт солоного сирного і солодкого гарбузового суфле

Повʼязані теми:

Наступна публікація