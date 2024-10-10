"Гарбузовий ангел": рецепт пирога з глазур'ю з вершкового сиру

Особливість цього пирога в тому, що в ньому є густа глазур з вершкового сиру. Ви можете полити нею весь пиріг або навіть подати її окремо та дозволити кожному полити нею свій власний шматочок.

Вершковий сир добре доповнює гарбуз і відтіняє аромати гарбузових спецій.

Інгредієнти білки яєчні 12 шт. винний камінь 1,2 ч. л. цукор 250 г екстракт ванілі 1 ч. л. борошно 140 г кориця 1,5 ч. л. імбир 1 неповна ч. л. гвоздика 1/2 ч. л. сіль 1/4 ч. л. пюре гарбузове 280 г сир вершковий 110 г пудра цукрова 50 г вершки жирні 3 ст. л.

1. Розігрійте духовку до 180 градусів.

2. В чаші електричного міксера з насадкою-віничком збийте яєчні білки та винний камінь, доки вони не стануть білими й пінистими, близько 2 хвилин. Повільно й рівномірно додайте цукор та продовжуйте збивати до жорстких піків. Маса має бути гладкою та глянсовою. Додайте ваніль.

3. В середній мисці просійте разом борошно для пирога, корицю, імбир, гвоздику та сіль. Поступово посипте збиту масу невеликою порцією борошняної суміші та акуратно перемішайте, використовуючи силіконову лопатку, доки вся борошняна суміш не стане однорідною. Не перемішуйте надто довго.

4. Покладіть гарбузове пюре до великої миски. Додайте до нього близько чверті тіста та перемішайте до поєднання. Це зробить пюре легшим і полегшить його включення до решти тіста, не опустивши його занадто сильно. Додайте решту тіста до гарбузової суміші у 2 або 3 прийоми, перемішуючи лише доти, доки воно не стане однорідним.

5. Акуратно викладіть тісто до підготовленої форми та розподіліть його рівним шаром. Перекладіть до духовки і випікайте, поки верх не стане золотаво-коричневим, а структура не застигне (вона трохи пружинитиме від дотику), 35-40 хвилин.

6. Переверніть форму для пирога на решітку для охолодження і повністю остудіть у формі. Коли пиріг охолоне, переверніть форму вертикально й обережно проведіть гострим ножем по краю випічки, щоб відокремити її. Переверніть форму на решітку для охолодження, щоб вийняти пиріг.

7. У середній мисці змішайте віничком вершковий сир, поки він не стане легким і пухким. Додайте цукрову пудру, вершки й ваніль, перемішайте до однорідності. Глазурь має бути густою, але легко розбризкуватися. Якщо вона занадто густа, додайте більше вершків або молока по 1 чайній ложці за раз, доки не досягнете бажаної консистенції. Полийте випічку глазур'ю і прикрасьте спеціями для гарбузового пирога, якщо хочете.

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