Гарбузова кава зі спеціями: рецепт ароматного напою

Ця ароматна кава з гарбузовими спеціями — ідеальний напій, яким ви можете насолодитися яскравими осінніми днями ​​чи теплими довгими вечорами.

На сторінці wyseguide розповіли, як приготувати смачну та ароматну каву з гарбузом.

Інгредієнти Молоко 1/4 склянки Кленовий сироп 1 ч. л Гарбузове пюре 1 ч. л Спеції для гарбузового пирога 1/8 ч. л Кава

Приготування:

Використовуючи ручний спінювач або блендер, спініть молоко, доки воно не збільшиться в чотири рази;

Додайте кленовий сироп, гарбузове пюре та спеції для гарбузового пирога;

Змішайте все разом, а потім полийте кавою з льодом або холодною кавою.

Поради:

Замість кленового сиропу можете використати інший підсолоджувач на власний смак.

Смачного!

Кава не обовʼязково має бути холодною, можете зробити теплий варіант цього напою.

До речі, ми писали про те, "що буде з організмом, якщо кожного ранку пити каву".

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