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Гарбузова паста: цікавий рецепт італьської страви

Гарбузова паста: цікавий рецепт італьської страви

Гарбузова паста / Фото: Credits

Ця італійська страва стане чудовим вибором для веганів та тих, хто хоче спробувати новий, незвичний та ніжний смак гарбуза з прянощами.

На сторінці veganer.wandel показали, як приготувати смачну та корисну пасту з гарбузом.

Інгредієнти

Гарбуз
1 шт.
Помідори чері
500 г 
Часник
1 головка
Сіль
Паприка
1 ч. л
Овочевий бульйон
500 мл
Вода
200 мл 
Кокосове молоко
200 мл
Макарони
500 г
Твердий сир

Приготування:

  • Покладіть гарбуз, помідори чері та часник у деко, приправте олією, сіллю та паприкою;
  • Поставте у розігріту до 210°C духовку на 60 хвилин; 
  • В цей час зваріть макарони;
  • До запечених овочів додайте кокосове молоко, овочевий бульйон і воду. Все гарненько перемішайте та додайте макарони;
  • Подавайте гарячими з натертим зверху сиром.

Гарбузова паста — це не лише смачна, але й елегантна страва, яка вразить ваших гостей. Легкість приготування та чудовий смак роблять її ідеальним вибором для обіду чи вечері. 

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