Гарбузова паста: цікавий рецепт італьської страви

Ця італійська страва стане чудовим вибором для веганів та тих, хто хоче спробувати новий, незвичний та ніжний смак гарбуза з прянощами.

На сторінці veganer.wandel показали, як приготувати смачну та корисну пасту з гарбузом.

Інгредієнти Гарбуз 1 шт. Помідори чері 500 г Часник 1 головка Сіль Паприка 1 ч. л Овочевий бульйон 500 мл Вода 200 мл Кокосове молоко 200 мл Макарони 500 г Твердий сир

Приготування:

Покладіть гарбуз, помідори чері та часник у деко, приправте олією, сіллю та паприкою;

Поставте у розігріту до 210°C духовку на 60 хвилин;

В цей час зваріть макарони;

До запечених овочів додайте кокосове молоко, овочевий бульйон і воду. Все гарненько перемішайте та додайте макарони;

Подавайте гарячими з натертим зверху сиром.

Гарбузова паста — це не лише смачна, але й елегантна страва, яка вразить ваших гостей. Легкість приготування та чудовий смак роблять її ідеальним вибором для обіду чи вечері.

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