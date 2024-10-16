Гарбузова паста: цікавий рецепт італьської страви

Ця італійська страва стане чудовим вибором для веганів та тих, хто хоче спробувати новий, незвичний та ніжний смак гарбуза з прянощами.
На сторінці veganer.wandel показали, як приготувати смачну та корисну пасту з гарбузом.
Інгредієнти
- Гарбуз
- 1 шт.
- Помідори чері
- 500 г
- Часник
- 1 головка
- Сіль
- Паприка
- 1 ч. л
- Овочевий бульйон
- 500 мл
- Вода
- 200 мл
- Кокосове молоко
- 200 мл
- Макарони
- 500 г
- Твердий сир
Приготування:
- Покладіть гарбуз, помідори чері та часник у деко, приправте олією, сіллю та паприкою;
- Поставте у розігріту до 210°C духовку на 60 хвилин;
- В цей час зваріть макарони;
- До запечених овочів додайте кокосове молоко, овочевий бульйон і воду. Все гарненько перемішайте та додайте макарони;
- Подавайте гарячими з натертим зверху сиром.
Гарбузова паста — це не лише смачна, але й елегантна страва, яка вразить ваших гостей. Легкість приготування та чудовий смак роблять її ідеальним вибором для обіду чи вечері.
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