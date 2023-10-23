Гарбузова полента: рецепт смачного гарніру

Гарбуз – головний продукт пізньої осені. Якщо ви ще не вирішили, як його готувати цього року, спробуйте цей рецепт: він простий, а страва виходить насиченою та кремовою. Вона чудово підійде як гарнір, але може бути і цілком самостійною стравою.

Інгредієнти гарбуз 500 г оливкова олія 2 ст. л. розмарин (нарізаний) 2 ст. л. чебрець (нарізаний) 2 ст. л. сіль та свіжомелений чорний перець молоко 2,5 склянки густі вершки чверть склянки полента 1 склянка сир пармезан (тертий) чверть склянки вершкове масло 2 ст. л.

1. Розігрійте духовку до 200 градусів.

2. Розкладіть гарбуз рівним шаром на деку і рівномірно збризкайте його оливковою олією. Приправте розмарином, чебрецем, сіллю та перцем і добре перемішайте. Запікайте гарбуз до тих пір, поки він не стане дуже м'яким, 25-30 хвилин.

3. Перекладіть гарбуз у блендер або кухонний комбайн та додайте молоко. Змішайте до отримання однорідної маси, а потім перекладіть суміш у велику каструлю.

4. Додайте 2 склянки води та густі вершки та доведіть суміш до кипіння на середньому або слабкому вогні.

5. Коли рідина стане гарячою, додайте поленту. Готуйте, часто помішуючи, поки суміш не стане густою, що нагадує вівсянку, 25-30 хвилин.

6. Додайте пармезан та масло та перевірте приправу; за необхідності додайте ще солі та перцю. Подавайте страву теплою.

Порада:

Щоб заощадити час, замініть у цьому рецепті смажений гарбуз 2 склянками консервованого гарбузового пюре.

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