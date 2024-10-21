Гарбузове печиво з шоколадом: рецепт ароматної випічки

Це печиво стане ідеальним десертом для осінніх вечорів і смачним доповненням до кави чи чаю.

На сторінці katherine.nari показали, як приготувати фантастично смачне гарбузове печиво з шоколадною крихтою. Ароматний гарбуз надає печиву ніжності та легкості, а шоколадна крихта приємного хрусткого контрасту.

Інгредієнти Гарбузове пюре 80 г Борошно пшеничне 240 г Вершкове масло 170 г Цукор 100 г Розпушувач 0,5 ч.л Сода ¼ ч. л Сіль 0,5 ч. л Шоколадна крихта 100 г

Приготування:

Вершкове масло розтопіть і відставте, щоб воно охололо.

Розподіліть гарбузове пюре тонким шаром на паперовому рушнику та залиште на 7-10 хв, потім акуратно промокніть зверху ще одним рушником, щоб прибрати зайву вологу.

У мисці змішайте просіяне борошно, розпушувач, соду та сіль.

В іншій мисці змішайте розтоплене масло з цукром. Додайте гарбузове пюре та ретельно перемішайте.

Додайте сухі інгредієнти до масляної суміші та перемішайте до однорідності. Додайте шоколадні краплі.

Накрийте тісто та охолоджуйте 30-60 хвилин.

Розігрійте духовку до 175°C.

Сформуйте кульки з тіста, розкладіть їх на деко з пергаментом. Сплюсніть їх і надайте бажану форму.

Випікайте 11-14 хв, поки краї не затверднуть і низ печива не зарумʼяниться.

Дайте йому охолонути на деко 5 хвилин, потім перекладіть на решітку до повного охолодження.

Поради:

За бажанням, можете додати більше цукру.

Шоколад бажано використовувати термостабільний чи просто якісний шоколад. Звичайна шоколадка, особливо молочна чи біла — згорить і дасть гіркоту, тому її не бажано використовувати у випічку.

#печиво #мякепечиво #pumpkincookies #cookiesrecipe #гарбуз #випічка ♬ death with dignity sufjan stevens - ⠀ ⠀ ⠀ @katherine.nari Мʼяке гарбузове печиво з шоколадом Якщо не любите гарбуз, в профілі є інші рецепти печива ✨ Інгредієнти: • гарбузове пюре – 80 г • борошно пшеничне – 240 г • вершкове масло – 170 г • цукор – 100 г (можна більше, якщо любите солодше і не будете використовувати шоколад) • розпушувач – 0,5 ч.л • сода – ¼ ч.л • сіль – 0,5 ч.л • шоколадні краплі – 100 г (бажано термостабільні або з якісного шоколаду, звичайна шоколадка, особливо молочна/біла - згорить і дасть гіркоту у присмак, тому не раджу використовувати в випічку) Вершкове масло розтопіть і відставте, аби воно охололо. Розподіліть гарбузове пюре тонким шаром на паперовому рушнику і залиште на 7-10 хв, потім акуратно промокніть зверху ще одним рушником, щоб прибрати зайву вологу. У мисці змішайте просіяне борошно, розпушувач, соду (*так, соду і розпушувач, для реакції з гарбузовим пюре і кращої текстури тіста) та сіль. У іншій мисці змішайте розтоплене масло з цукром. Додайте гарбузове пюре, ретельно перемішайте. Додайте сухі інгредієнти до масляної суміші й перемішайте до однорідності. Додайте шоколадні краплі. Накрийте тісто й охолоджуйте 30-60 хвилин. Розігрійте духовку до 175°C. Сформуйте кульки з тіста, розкладіть їх на деко з пергаментом на відстані. Сплюсніть їх і надайте бажану форму. Випікайте 11-14 хв (режим - верх/низ) поки краї не затверднуть і низ печива не зарумʼяниться. Дайте охолонути на деку 5 хвилин, потім перекладіть на решітку до повного охолодження. #гарбузовепечиво

Гарбузове печиво з шоколадом — це смачна та корисна альтернатива звичайним десертам. Завдяки легкому рецепту, ви можете швидко приготувати цю ароматну випічку для себе і своїх близьких.

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