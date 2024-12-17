Гарбузові брауні: незвичний рецепт смачного десерту

Цей веганський рецепт, швидкий у приготуванні та потребує всього чотири інгредієнти. Про нього розповіли на сторінці mattsfitchef. Ці брауні стануть знахідкою для всіх, хто стежить за харчуванням, обирає вегетаріанські чи веганські страви, а також цінує легкість і простоту приготування.

Інгредієнти Гарбузове пюре 180 г Мигдальне масло (або будь-яке інше горіхове масло) 80 г Кленовий сироп 60 г Какао-порошок 30 г Шоколадна крихта

Приготування

У великій мисці з'єднайте гарбузове пюре, мигдальне масло, кленовий сироп і какао-порошок. Перемішуйте до отримання однорідної маси. Тісто має бути густим. За бажанням всипте шоколадну крихту чи подрібнені шматочки темного шоколаду та акуратно перемішайте. Викладіть тісто у форму, застелену пергаментом. Розрівняйте його лопаткою, щоб отримати рівномірний шар. Випікайте у розігрітій до 180°C духовці протягом 20-25 хвилин. Готові брауні мають бути злегка вологими всередині – саме ця текстура робить їх ідеальними. Після випікання залиште брауні трохи охолонути у формі, щоб вони набули правильної структури. Наріжте на квадратики та насолоджуйтеся.

Поради:

Кленовий сироп можна замінити на мед, якщо ви не дотримуєтесь суворої веганської дієти.

Гарбузові брауні – універсальний десерт, який смакуватиме у будь-яку пору року. Подавайте їх з улюбленою чашкою кави, чаю чи какао, додайте трохи свіжих ягід чи горіхів для краси.

Цей простий і корисний рецепт допоможе вам насолоджуватися солодким, не турбуючись про зайві калорії чи шкідливі інгредієнти.

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