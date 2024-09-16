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Гарбузові кекси: рецепт ароматної випічки

Гарбузові кекси: рецепт ароматної випічки

Рецепт ароматної випічки / Фото: Credits

Спробуйте приготувати ці смачні та яскраві кекси.

На сторінці katherine.nari авторка показала, як приготувати ніжні гарбузові смаколики з ідеальною текстурою. Рецепт розрахований на 12 кексів. 

Інгредієнти

Борошно
180 г
Сода
1 ч. л 
Розпушувач 
0,5 ч. л 
Сіль
Яйця 
2 шт.
Гарбузове пюре
280 г
Цукор
140 г
Соняшникова олія
120 мл
Молоко
60 мл

Приготування:

  • Для гарбузового пюре потрібно запекти гарбуз до мʼякості. Краще робити це у фользі. Все залежить від сорту гарбуза, можливо вам ще додатково треба буде перебивати його блендером;
  • У мисці змішайте просіяне борошно, соду, розпушувач і сіль;
  • В іншій мисці змішайте гарбузове пюре, олію, молоко, яйця та цукор до однорідної маси;
  • З’єднайте сухі інгредієнти з рідкими та акуратно перемішайте тісто до однорідної консистенції;
  • Викладіть тісто у формочки;
  • Випікайте у розігрітій до 220°C духовці 5 хв, потім треба зменшити температуру до 175°C і випікати ще 15-20 хвилин.

Поради:

Якщо у вас металева форма, то варто взяти паперові формочки, бо це тісто може прилипнути до металу. 

@katherine.nari Ці гарбузові кексики дуже ніжні, текстура в міру волога, а колііір Обожнюю випічку з гарбузом за те, що вона має насичений жовтий відтінок ☺️ З цього рецепту у мене виходить 12 кексів. Інгредієнти ⬇️ • борошно – 180 г • сода – 1 ч.л  • розпушувач – 0,5 ч.л  • дрібка солі • яйця – 2 • гарбузове пюре – 280 г • цукор – 140 г • соняшникова олія – 120 мл • молоко – 60 мл Для гарбузового пюре потрібно запекти гарбуз до мʼякості. Я це роблю у фользі. Все залежить від сорту гарбуза, деякі сорти треба додатково перебивати блендером, я брала гарбуз мускатний, він легко виймався ложкою після випікання. У мисці змішайте просіяне борошно, соду, розпушувач (*так, і соду, і розпушувач, для реакції з гарбузовим пюре, кращої структури тіста, більш повітряної) і сіль.  В іншій мисці змішайте гарбузове пюре, олію, молоко, яйця та цукор до однорідної маси. З’єднайте сухі інгредієнти з рідкими й акуратно перемішайте тісто до однорідності. Викладіть тісто у формочки. Також вкажу, що якщо у вас металева форма, як у мене, то варто взяти паперові формочки, бо це тісто до металу може прилипнути. Випікайте у розігрітій до 220°C духовці 5 хв, потім зменшіть температуру до 175°C і випікайте ще 15-20 хв або до сухої шпажки. #рецептиукраїнською #гарбузовікекси #кулінарнийблог #pumpkin #pumpkinrecipes #pumpkinmuffins #гарбуз #рецептизгарбуза ♬ Ida, Sweet As Apple Cider - Benny Goodman Quartet

Ці кекси смакуватимуть до пряного чаю, гарним осіннім днем.

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