Гарбузові млинці: цікавий рецепт улюбленої страви

Млинці з гарбуза ми любимо за їхній унікальний смак, яскравий колір та незабутній аромат.

На сторінці Буде смачно разом розповіли, як приготувати цікаві та яскраві млинці з гарбузом.

Інгредієнти Яйця 3 шт. Цукор 3 ст. л Ванільний цукор 1 ч. л Сіль Гарбузове пюре 300 г Молоко 350 мл Соняшникова олія 2 ст. л Борошно 300 г

Приготування:

У глибоку миску розбийте яйця та збийте їх із цукром, ванільним цукром та сіллю до густої піни;

Гарбуз наріжте шматочками, залийте 100 мл води та варіть 15 хвилин, поки він не стане м'яким. Потім, збийте блендером;

Потім влийте гарбузове пюре та всипте борошно постійно помішуючи тісто вінчиком, щоб не було грудочок.

Додайте молоко та олію, помішуючи вінчиком;

Дайте тісту відпочити близько 10 хвилин;

На добре розігріту пательню, змащену олією, налийте трохи тіста, розподіліть по всій поверхні та випікайте на середньому вогні до золотистого кольору з обох сторін.

Смачного!

♬ Хочу повірити - Kristonko @bude_smachno_razom Млинці з гарбуза завжди мають особливий смак і неповторний колір Ці гарні млинці обов'язково прикрасять ранковий стіл і вам захочеться запастися гарбузовим пюре, щоб готувати їх частіше Вам знадобиться • яйця -3 шт • цукор - 3 ст.л • ванільний цукор -1 ч.л • сіль- щіпка • гарбузеве пюре - 300г • молоко -350 мл • олія соняшникова - 2 ст.л • борошно - 300г +- Процес приготування • У глибоку миску розбиваємо яйця і збиваємо їх із цукром, ванільним цукром та сіллю до густої піни. • Потім вливаємо гарбузове пюре. Всипаємо борошно постійно помішуючи вінчиком, щоб не було грудочок. • Додаємо молоко та олію, помішуючи вінчиком.Настоюємо тісто 10 хвилин (обов'язково) • На добре розігріту сковороду, змащену олією, налийте трохи тіста, розподіліть по всій поверхні і випікайте на середньому вогні до золотистого кольору з обох сторін. Смачного Гарбуз наріжте шматочками, залийте водою (100 мл) і варіть 15 хвилин, поки гарбуз не стане м'яким. Збийте погружним блендером. #млинці #налисники #заварнімлинці #гарбузевімлинці #гарбуз #рецепт #рекомендації

Млинці з гарбуза чудово підходять як для сніданку, так і для десерту. Обов'язково потіште ними ваших близьких.

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