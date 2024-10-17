Гарбузові пундики: рецепт смачної випічки

Гарбузові пундики – чудові смаколики, які потішать вас і ваших близьких. Їхній м’який, ніжний смак з легким пряним ароматом робить їх ідеальними для будь-якої пори року, особливо – в осінній сезон.

Гарбуз – символ осені і його можна використовувати не лише для приготування супів чи запіканок, а й для створення смачних десертів. На сторінці annasimiachko показали цікавий рецепт приготування гарбузових пундиків.

Інгредієнти молоко 150 мл цукор 120 г дріжджі 25 г пюре гарбузове 250 г масло вершкове 50 г цукор ванільний 2 пакетики сіль кориця 1 пакетик яйце 3 шт. борошно 480 г олія 750 мл

Приготування:

Почистьте гарбуз від шкірки й насіння, наріжте кубиками і відваріть з дрібкою кориці та ванільним цукром до м’якості. Це приблизно 10-15 хвилин.

Подрібніть його до пюреподібної консистенції блендером або пропустіть через сито.

В теплому молоці розчиніть дріжджі, цукор і 100 г борошна. Залиште на 10-15 хвилин.

В окремій мисці змішайте гарбузове пюре, яйце, 2 жовтки, решту цукру та ванільний цукор. Потім додайте опару.

Почніть поступово вводити решту борошна, замішуючи тісто. Воно має бути м’яким і трохи липким.

Наприкінці додайте вершкове масло кімнатної температури і вимішуйте тісто ще 10-15 хв. За потреби можна додати ще трохи борошна.

Накрийте тісто рушником і залиште підходити в теплому місці на 1-1,5 години, доки об’єм не збільшиться вдвічі.

Після того, як тісто підніметься, розкачайте його на посипаній борошном поверхні товщиною близько 1 см.

Виріжте круги за допомогою склянки чи форми, а в центрі зробіть невеликий отвір. Залиште пундики на 30 хв підійти.

Розігрійте олію в глибокій пательні чи фритюрниці.

Смажте пундики на середньому вогні по кілька штук одночасно до золотавого кольору приблизно по 2-3 хв з кожного боку.

Викладіть їх на паперовий рушник, щоб позбутися зайвої олії.

Ще гарячі пундики обкатайте в суміші цукру й кориці.

Смачного!

#гарбуз #осінь #рекомендації ♬ Ukrainian Folk - Ivan Luzan @annasimiachko Зберігайте рецепт гарбузових пончиків Інгредієнти: молоко-150 цукор-70(тісто)+50 для посипки дріжджі живі-25 гарбузове пюре 250 масло вершкове-50 ванільний цукор-2пакетики дрібка солі кориця-1пакетик яйця-3шт борошно-480гр олія соняшникова-750мл Очистіть гарбуз від шкірки і насіння, наріжте кубиками і відваріть з дрібкою кориці та ванільним цукром.до м’якості (10-15 хвилин). Потім подрібніть його до пюреподібної консистенції блендером або пропустіть через сито. 2. В теплому молоці розчиніть дріжджі 20 гр цуру 100 борошна Залиште на 10-15 хвилин, щоб активуватися. 3. В окремій мисці змішайте гарбузове пюре, яйце, 2 жовтки, решту цукру, ванільний цукор . Додайте опару. 4. Почніть поступово вводити решту борошно, замішуючи тісто. Воно має бути м’яким і трохи липким. В самому кінці додайте вершкове масло кімнатної температури і вимішуйте тісто 10-15 хв.При потребі додайте ще трішки борошна. Накрийте тісто рушником і залиште підходити в теплому місці на 1-1,5 години, доки об’єм не збільшиться вдвічі. 5. Після того як тісто підніметься, розкачайте його на посипаній борошном поверхні товщиною близько 1 см. Виріжте круги з допомогою склянки або форми, а в центрі зробіть отвір маленькою формочкою або ковпачком.Залиште пончики на 30хв підійти 6. Розігрійте олію в глибокій сковороді або фритюрниці. Смажте пончики на середньому вогні по кілька штук одночасно до золотистого кольору з обох сторін (приблизно по 2-3 хвилини з кожного боку). Викладайте на паперовий рушник, щоб позбутися зайвої олії Ще трішки гарячі пончики обкатайте у суміші цукру і кориці. Смачного #рецепт

Гарбузові пундики – це чудовий спосіб потішити себе і своїх близьких смачним десертом, який неодмінно додасть затишку вашій осінній атмосфері.

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