Гарбузовий чизкейк: рецепт ароматного десерту

Гарбузовий чизкейк — справжня знахідка для тих, хто любить солодощі з ароматом спецій і насиченим вершковим смаком.
На сторінці yummy.lera розповіли, що цей десерт не лише надзвичайно смачний, а й навдивовижу простий у приготуванні.
Інгредієнти
Для основи:
- Пісочне печиво 300 г
- Вершкове масло 115 г
Для начинки:
- Крем сир 300 г
- Гарбузове пюре 300 г
- Яйця 3 шт.
- Цукор 120 г
- Сіль
- Кукурудзяний крохмаль 15 г
- Вершки 60 мл
- Сік та цедра апельсина 1 шт.
- Кориця 1 ч.л
- Мускатний горіх 1/4 ч.л
- Імбир
- Кардамон
Для крему:
- Крем сир 100 г
- Цукрова пудра 15 г
- Вершки 50 мл
Приготування
- Подрібніть пісочне печиво у блендері до стану дрібної крихти.
- Розтопіть вершкове масло і додайте його до печива, ретельно перемішайте.
- Отриману масу викладіть у форму, рівномірно утрамбуйте ложкою чи склянкою.
- Поставте форму у холодильник, щоб основа застигла, поки готуватимете начинку.
- Гарбуз почистіть від шкірки, наріжте кубиками та запікайте у духовці чи готуйте у мікрохвильовці до м’якості. Злийте зайву рідину, якщо вона виділиться.
- Дайте гарбузу охолонути, а потім збийте його до стану пюре у блендері.
- У глибокій мисці з’єднайте крем сир, гарбузове пюре, яйця, цукор, сіль, вершки, крохмаль, спеції, сік і цедру апельсина.
- Збивайте всі інгредієнти міксером на низьких обертах до однорідності.
- Вилийте масу на охолоджену основу у формі.
- Постукайте формою по столу, щоб видалити зайві бульбашки повітря.
- Розігрійте духовку до 175°C. На нижній рівень духовки поставте ємність із гарячою водою — це допоможе уникнути тріщин на поверхні чизкейка.
- Форму з чизкейком поставте на середній рівень і випікайте приблизно 50 хвилин.
- Охолоджуйте чизкейк у духовці з відкритими дверцятами, а потім поставте його у холодильник мінімум на 4 години чи на ніч.
- Крем сир, цукрову пудру та вершки збийте міксером до загустіння.
- Викладіть крем у кондитерський мішок із насадкою та прикрасьте охолоджений чизкейк.
- Додатково посипте корицею чи полийте карамельним соусом.
Поради:
- Для насиченішого смаку використовуйте домашнє гарбузове пюре.
- Якщо хочете, щоб чизкейк мав святковий вигляд, прикрасьте його тонкими апельсиновими скибочками чи карамелізованими горіхами.
- Щоб дістати чизкейк із форми, обережно проведіть ножем по краях, перш ніж знімати бортики.
Смачного!
Насолоджуйтесь цим ароматним десертом у колі рідних і друзів.
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