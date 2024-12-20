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Гарбузовий чизкейк: рецепт ароматного десерту

Гарбузовий чизкейк: рецепт ароматного десерту

Гарбузовий чизкейк / Фото: Associated Press

Гарбузовий чизкейк — справжня знахідка для тих, хто любить солодощі з ароматом спецій і насиченим вершковим смаком. 

На сторінці yummy.lera розповіли, що цей десерт не лише надзвичайно смачний, а й навдивовижу простий у приготуванні. 

Інгредієнти

Для основи:

  • Пісочне печиво 300 г
  • Вершкове масло 115 г 

Для начинки:

  • Крем сир 300 г 
  • Гарбузове пюре 300 г 
  • Яйця 3 шт.
  • Цукор 120 г
  • Сіль
  • Кукурудзяний крохмаль 15 г 
  • Вершки 60 мл 
  • Сік та цедра апельсина 1 шт.
  • Кориця 1 ч.л 
  • Мускатний горіх 1/4 ч.л 
  • Імбир
  • Кардамон

Для крему:

  • Крем сир 100 г 
  • Цукрова пудра 15 г
  • Вершки 50 мл 

Приготування

  1. Подрібніть пісочне печиво у блендері до стану дрібної крихти.
  2. Розтопіть вершкове масло і додайте його до печива, ретельно перемішайте.
  3. Отриману масу викладіть у форму, рівномірно утрамбуйте ложкою чи склянкою.
  4. Поставте форму у холодильник, щоб основа застигла, поки готуватимете начинку.
  5. Гарбуз почистіть від шкірки, наріжте кубиками та запікайте у духовці чи готуйте у мікрохвильовці до м’якості. Злийте зайву рідину, якщо вона виділиться.
  6. Дайте гарбузу охолонути, а потім збийте його до стану пюре у блендері.
  7. У глибокій мисці з’єднайте крем сир, гарбузове пюре, яйця, цукор, сіль, вершки, крохмаль, спеції, сік і цедру апельсина.
  8. Збивайте всі інгредієнти міксером на низьких обертах до однорідності.
  9. Вилийте масу на охолоджену основу у формі.
  10. Постукайте формою по столу, щоб видалити зайві бульбашки повітря.
  11. Розігрійте духовку до 175°C. На нижній рівень духовки поставте ємність із гарячою водою — це допоможе уникнути тріщин на поверхні чизкейка.
  12. Форму з чизкейком поставте на середній рівень і випікайте приблизно 50 хвилин.
  13. Охолоджуйте чизкейк у духовці з відкритими дверцятами, а потім поставте його у холодильник мінімум на 4 години чи на ніч.
  14. Крем сир, цукрову пудру та вершки збийте міксером до загустіння.
  15. Викладіть крем у кондитерський мішок із насадкою та прикрасьте охолоджений чизкейк.
  16. Додатково посипте корицею чи полийте карамельним соусом.

Поради:

  • Для насиченішого смаку використовуйте домашнє гарбузове пюре.
  • Якщо хочете, щоб чизкейк мав святковий вигляд, прикрасьте його тонкими апельсиновими скибочками чи карамелізованими горіхами.
  • Щоб дістати чизкейк із форми, обережно проведіть ножем по краях, перш ніж знімати бортики.

Смачного! 

Насолоджуйтесь цим ароматним десертом у колі рідних і друзів. 

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