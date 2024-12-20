Гарбузовий чизкейк: рецепт ароматного десерту

Гарбузовий чизкейк — справжня знахідка для тих, хто любить солодощі з ароматом спецій і насиченим вершковим смаком.

На сторінці yummy.lera розповіли, що цей десерт не лише надзвичайно смачний, а й навдивовижу простий у приготуванні.

Інгредієнти

Для основи:

Пісочне печиво 300 г

Вершкове масло 115 г

Для начинки:

Крем сир 300 г

Гарбузове пюре 300 г

Яйця 3 шт.

Цукор 120 г

Сіль

Кукурудзяний крохмаль 15 г

Вершки 60 мл

Сік та цедра апельсина 1 шт.

Кориця 1 ч.л

Мускатний горіх 1/4 ч.л

Імбир

Кардамон

Для крему:

Крем сир 100 г

Цукрова пудра 15 г

Вершки 50 мл

Приготування

Подрібніть пісочне печиво у блендері до стану дрібної крихти. Розтопіть вершкове масло і додайте його до печива, ретельно перемішайте. Отриману масу викладіть у форму, рівномірно утрамбуйте ложкою чи склянкою. Поставте форму у холодильник, щоб основа застигла, поки готуватимете начинку. Гарбуз почистіть від шкірки, наріжте кубиками та запікайте у духовці чи готуйте у мікрохвильовці до м’якості. Злийте зайву рідину, якщо вона виділиться. Дайте гарбузу охолонути, а потім збийте його до стану пюре у блендері. У глибокій мисці з’єднайте крем сир, гарбузове пюре, яйця, цукор, сіль, вершки, крохмаль, спеції, сік і цедру апельсина. Збивайте всі інгредієнти міксером на низьких обертах до однорідності. Вилийте масу на охолоджену основу у формі. Постукайте формою по столу, щоб видалити зайві бульбашки повітря. Розігрійте духовку до 175°C. На нижній рівень духовки поставте ємність із гарячою водою — це допоможе уникнути тріщин на поверхні чизкейка. Форму з чизкейком поставте на середній рівень і випікайте приблизно 50 хвилин. Охолоджуйте чизкейк у духовці з відкритими дверцятами, а потім поставте його у холодильник мінімум на 4 години чи на ніч. Крем сир, цукрову пудру та вершки збийте міксером до загустіння. Викладіть крем у кондитерський мішок із насадкою та прикрасьте охолоджений чизкейк. Додатково посипте корицею чи полийте карамельним соусом.

Поради:

Для насиченішого смаку використовуйте домашнє гарбузове пюре.

Якщо хочете, щоб чизкейк мав святковий вигляд, прикрасьте його тонкими апельсиновими скибочками чи карамелізованими горіхами.

Щоб дістати чизкейк із форми, обережно проведіть ножем по краях, перш ніж знімати бортики.

Смачного!

Насолоджуйтесь цим ароматним десертом у колі рідних і друзів.

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