Гарбузовий хліб із розмарином: незвичайний осінній рецепт

Цей рецепт особливо актуальний у сезон достигання гарбуза.

Гарбузовий хліб із розмарином і мигдальним борошном можна приготувати легко і швидко і їсти потім на сніданок або в будь-який час як перекус або доповнення до основної страви. Також рецепт цікавий тим, що в ньому не використовуються зернове борошно та молоко.

Складники

гарбузове пюре — 200 г

оливкова олія — 120 г

3 великі яйця

білий оцет, краще яблучний – 1 ч. л.

мигдальне борошно — 300 г

кукурудзяний крохмаль – 1 ст. л.

цукор — 5 г

харчова сода – 1 ч. л.

перець або мускатний горіх

сіль – половина ч. л.

розмарин свіжий — 2 ст. л. (або 3 чайні ложки сушеного розмарину, розтертого)

гарбузове насіння — 40 г

Приготування

Розігрійте духовку до 180 градусів. Застеліть форму для хліба пергаментним папером або змастіть внутрішню поверхню олією.

Змішайте гарбуз, яйця, олію та оцет. Акуратно збийте або перемішайте ложки інгредієнти, поки вони не стануть однорідними.

Просійте мигдальне борошно і змішайте з крохмалем, цукром, харчовою содою, спеціями та сіллю.

Акуратно додайте частину борошна в миску з вологими інгредієнтами і перемішайте, поки тісто не стане однорідним. Додайте другу половину сухих інгредієнтів та заважайте до однорідності.

Додайте розмарину та гарбузове насіння, залишивши небагато цих продуктів для посипання хліба.

Вилийте тісто у підготовлену форму. Посипте гарбузовим насінням і розмарином.

Випікайте 40-45 хвилин. За 30 хвилин перевірте хліб на готовність. Якщо центр неготовий, накрийте фольгою і запікайте ще 5-10 хвилин або до золотисто-коричневого кольору і поки зубочистка, вставлена в центр, не буде чистою.

Дістаньте форму з духовки та дайте хлібу охолонути у формі. Після цього можете дістати його із форми та нарізати.

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