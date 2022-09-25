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Гарбузовий хліб із вершковим сиром: цікавий осінній рецепт

Дата публікації
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243
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1 хв
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Гарбузовий хліб із вершковим сиром: цікавий осінній рецепт

Фото: Credits

Якщо у вас ще немає улюбленого рецепту з гарбуза, спробуйте цей.

Не можна пропустити сезон гарбуза, так нічого і не приготувавши з цього смачного та гарного продукту. Зараз саме час спробувати щось оригінальне. Наприклад, можете спекти цей цікавий вершково-гарбузовий хліб.

Складові

Для тіста

  • гарбузового пюре — 1 склянка
  • яйце — 1 шт
  • світло-коричневий цукор – 150 г
  • олія — 50 г
  • сметана — 60 г
  • ванільний екстракт – 1 ч. л
  • борошно — 150 г
  • розпушувач — половина ч. л
  • харчова сода – половина ч. л
  • сіль — чверть ч. л

Для вершкової начинки

  • яйце — 1 шт
  • вершковий сир – 100 г
  • цукор — 50 г

Приготування

Приготуйте тісто

Розігрійте духовку до 180 градусів. Змастіть форму для випікання хліба олією, відкладіть убік. У великій мисці змішайте гарбуз, яйце, коричневий цукор, олію, сметану та ванільний екстракт.
Змішайте борошно, розпушувач, харчову соду, сіль, потім змішайте вологі складові з сухими.
Вилийте дві третини тіста у форму.

Приготуйте начинку

Збийте вершковий сир, цукор та яйце в мисці.
Вилийте начинку зверху тіста, акуратно розподіляючи її лопаткою.
Зверху також акуратно розподіліть тісто, що залишилося.
Випікайте 45-50 хвилин або поки зубочистка не виходитиме практично чистою. Остудіть хліб у формі протягом 15 хвилин, перш ніж дістати.

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Дата публікації
Перегляди
243
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