Гарбузовий хліб із вершковим сиром: цікавий осінній рецепт

Якщо у вас ще немає улюбленого рецепту з гарбуза, спробуйте цей.
Не можна пропустити сезон гарбуза, так нічого і не приготувавши з цього смачного та гарного продукту. Зараз саме час спробувати щось оригінальне. Наприклад, можете спекти цей цікавий вершково-гарбузовий хліб.
Складові
Для тіста
- гарбузового пюре — 1 склянка
- яйце — 1 шт
- світло-коричневий цукор – 150 г
- олія — 50 г
- сметана — 60 г
- ванільний екстракт – 1 ч. л
- борошно — 150 г
- розпушувач — половина ч. л
- харчова сода – половина ч. л
- сіль — чверть ч. л
Для вершкової начинки
- яйце — 1 шт
- вершковий сир – 100 г
- цукор — 50 г
Приготування
Приготуйте тісто
Розігрійте духовку до 180 градусів. Змастіть форму для випікання хліба олією, відкладіть убік. У великій мисці змішайте гарбуз, яйце, коричневий цукор, олію, сметану та ванільний екстракт.
Змішайте борошно, розпушувач, харчову соду, сіль, потім змішайте вологі складові з сухими.
Вилийте дві третини тіста у форму.
Приготуйте начинку
Збийте вершковий сир, цукор та яйце в мисці.
Вилийте начинку зверху тіста, акуратно розподіляючи її лопаткою.
Зверху також акуратно розподіліть тісто, що залишилося.
Випікайте 45-50 хвилин або поки зубочистка не виходитиме практично чистою. Остудіть хліб у формі протягом 15 хвилин, перш ніж дістати.
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