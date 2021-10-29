Гарбузовий крем-суп із блакитним сиром: англійський рецепт

Гарячий кремовий суп — чудовий вибір для похмурих днів: він потішить не лише смак, але і погляд позитивним золотистим кольором.

За смак, колір і зігрівальний ефект англійці особливо цінують цей суп.

Інгредієнти на 4 порції:

1 круглий мускатний гарбуз

2 ст. л. вершкового масла

1 середня цибулина

3 зубчики часнику

1 черешок селери

1 велике кисле яблуко

1 склянка яблучного соку

750 мл курячого бульйону

сіль, перець за смаком

1/2 скл. сметани

50 г сиру рокфор (або будь-якого іншого блакитного)

2 ст. л. очищеного гарбузового насіння

8-10 листочків м'яти

Розігріти духовку до 170 °С. Зрізати верх гарбуза з хвостиком, видалити насіння, загорнути у фольгу, покласти на деко зрізом донизу. Підлити в деко склянку води і відправити в піч на 40-50 хвилин. Готовий гарбуз остудити, м'якоть вишкребти ложкою, намагаючись не порушити цілісність оболонки.

Цибулю і селеру нарізати кубиками 1х1 см, часник подрібнити.

У товстостінній каструлі, а краще в чавунному казані розтопити на середньому вогні вершкове масло і пасерувати цибулю з селерою до золотистого кольору. Овочі потрібно помішувати й стежити, щоб не підгоріли. Очищене яблуко порізати скибочками і додати до овочів, а через дві хвилини влити яблучний сік і поварити суміш 5 хвилин. Додати гарбуз, бульйон, посолити, довести до кипіння і, зменшивши вогонь до мінімуму, варити суп чверть години. Не знімаючи з вогню, за допомогою ручного блендера перетворити суп на пюре. Перелити суп у гарбузову оболонку, поставити на кілька хвилин у теплу духовку і за секунду до готовності всипати розкришений блакитний сир. Подавати гарбузову "каструльку" на стіл цілком, підливши трохи сметани, посипавши злегка обсмаженим гарбузовим насінням і прикрасивши листям м'яти.

На замітку:

гарбуз можна запекти напередодні;

суп вийде менш гострим, якщо замість блакитного сиру використовувати звичайний твердий або плавлений;

пюрувати суп блендером потрібно вкрай обережно, щоб не розбризкати його і не обпектися. Також можна скористатися чашним процесором, і після суп ще раз підігріти.

Софія Яроцька

Читайте також:

Американський гарбузовий пиріг: простий і швидкий рецепт

Як смачно приготувати гарбуз із сиром — простий рецепт

Ризото з гарбуза з песто і цибулею фрі

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання