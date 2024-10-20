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Гарбузовий крем-суп з грибами: смачний рецепт улюбленої страви

Гарбузовий крем-суп з грибами: смачний рецепт улюбленої страви

Гарбузовий крем-суп з грибами / Фото: Credits

Осінь — ідеальний час для приготування смачних страв із гарбуза. Один із рецептів, який втілює в собі всі аромати осені — це гарбузовий крем-суп з грибами.

На сторінці volodymyr_testardi показали, рецепт смачного та легкого у приготуванні грибного крем-супу. Рецепт розраховано на 2 порції. 

Інгредієнти

Гарбуз
1 шт.
Часник
2 зубчики
Подрібнений імбир
1 ст. л
Шавлія
2-3 листочки
Оливкова олія
2-3 ст. л
Місо паста
1 ст. л
Апельсиновий сік
1/2 шт.
Апельсинова цедра
1/2 шт.
Карі
1 ч. л
Сіль
Печериці (дрібно нарізані)
10-12 шт.
Панко
3 ст. л

Приготування: 

  • Половинки гарбуза без кісточок покладіть у форму для запікання;
  • Додайте часник, імбир і шавлія, потім полийте оливковою олією;
  • Поставте в розігріту до 180°C духовку на 40-50 хвилин до м'якості гарбузів;
  • Додайте в каструлю м'якуш гарбуза без шкірки, місо пасту, кокосове молоко, апельсиновий сік і цедру, карі та сіль;
  • Збийте все у крем;
  • Обсмажте гриби на сильному вогні з оливковою олією до рум'яності. Зменште вогонь, додайте панко та сіль. Смажте все близько 2 хвилин;
  • Розлийте вершки по тарілках, посипте зверху цибулею. Натріть шкірку лайма та прикрасьте кінзою.

Поради

  • Замість шавлії можна використати 1-2 гілочки розмарину.

 Приготуйте гарбузовий крем-суп з грибами, щоб насолодитися ароматами осені та смачною й корисною стравою.

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