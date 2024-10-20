Гарбузовий крем-суп з грибами: смачний рецепт улюбленої страви

Осінь — ідеальний час для приготування смачних страв із гарбуза. Один із рецептів, який втілює в собі всі аромати осені — це гарбузовий крем-суп з грибами.
На сторінці volodymyr_testardi показали, рецепт смачного та легкого у приготуванні грибного крем-супу. Рецепт розраховано на 2 порції.
Інгредієнти
- Гарбуз
- 1 шт.
- Часник
- 2 зубчики
- Подрібнений імбир
- 1 ст. л
- Шавлія
- 2-3 листочки
- Оливкова олія
- 2-3 ст. л
- Місо паста
- 1 ст. л
- Апельсиновий сік
- 1/2 шт.
- Апельсинова цедра
- 1/2 шт.
- Карі
- 1 ч. л
- Сіль
- Печериці (дрібно нарізані)
- 10-12 шт.
- Панко
- 3 ст. л
Приготування:
- Половинки гарбуза без кісточок покладіть у форму для запікання;
- Додайте часник, імбир і шавлія, потім полийте оливковою олією;
- Поставте в розігріту до 180°C духовку на 40-50 хвилин до м'якості гарбузів;
- Додайте в каструлю м'якуш гарбуза без шкірки, місо пасту, кокосове молоко, апельсиновий сік і цедру, карі та сіль;
- Збийте все у крем;
- Обсмажте гриби на сильному вогні з оливковою олією до рум'яності. Зменште вогонь, додайте панко та сіль. Смажте все близько 2 хвилин;
- Розлийте вершки по тарілках, посипте зверху цибулею. Натріть шкірку лайма та прикрасьте кінзою.
Поради:
- Замість шавлії можна використати 1-2 гілочки розмарину.
Приготуйте гарбузовий крем-суп з грибами, щоб насолодитися ароматами осені та смачною й корисною стравою.
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