Гарбузовий мармелад: рецепт натуральних смаколиків

Мармелад із гарбуза — чудовий спосіб додати натуральні солодощі до свого раціону та отримати задоволення від кожного шматочка.

На сторінці olga_riabenko_ показали, як легко приготувати натуральний гарбузовий мармелад, який стане цікавою альтернативою традиційним солодощам.

Інгредієнти Гарбуз 500 г Сік лимона ½ шт. Цукор 100 г Агар-агар 7 г

Приготування:

Почистіть гарбуз, наріжте на невеликі шматочки та запечіть або зваріть до готовності. Якщо ви варили гарбуз, злити всю воду. Перебийте в блендері разом з лимонним соком і цукром. Перелийте у сотейник та поставити на вогонь. Додайте агар-агар і варіть 4 хв. Розлийте суміш у фігурні силіконові форми чи в будь-який посуд, змащений олією. Залишити до повного охолодження і можна їсти.

Поради:

Замість цукру можна використати 75 г сиропу агави.

Можете обкачати мармелад у цукровій пудрі, кокосовій стружці чи навіть какао для додаткового смаку та естетики.

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