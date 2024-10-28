Гарбузовий мармелад: рецепт натуральних смаколиків

Мармелад із гарбуза — чудовий спосіб додати натуральні солодощі до свого раціону та отримати задоволення від кожного шматочка.
На сторінці olga_riabenko_ показали, як легко приготувати натуральний гарбузовий мармелад, який стане цікавою альтернативою традиційним солодощам.
Інгредієнти
- Гарбуз
- 500 г
- Сік лимона
- ½ шт.
- Цукор
- 100 г
- Агар-агар
- 7 г
Приготування:
- Почистіть гарбуз, наріжте на невеликі шматочки та запечіть або зваріть до готовності.
- Якщо ви варили гарбуз, злити всю воду.
- Перебийте в блендері разом з лимонним соком і цукром.
- Перелийте у сотейник та поставити на вогонь. Додайте агар-агар і варіть 4 хв.
- Розлийте суміш у фігурні силіконові форми чи в будь-який посуд, змащений олією.
- Залишити до повного охолодження і можна їсти.
Поради:
- Замість цукру можна використати 75 г сиропу агави.
Можете обкачати мармелад у цукровій пудрі, кокосовій стружці чи навіть какао для додаткового смаку та естетики.
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