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Гарбузовий мармелад: рецепт натуральних смаколиків

Гарбузовий мармелад: рецепт натуральних смаколиків

Гарбузовий мармелад / Фото: Credits

Мармелад із гарбуза — чудовий спосіб додати натуральні солодощі до свого раціону та отримати задоволення від кожного шматочка.

На сторінці olga_riabenko_ показали, як легко приготувати натуральний гарбузовий мармелад, який стане цікавою альтернативою традиційним солодощам.

Інгредієнти

Гарбуз
500 г
Сік лимона  
½ шт.
Цукор
100 г
Агар-агар  
7 г

Приготування:

  1. Почистіть гарбуз, наріжте на невеликі шматочки та запечіть або зваріть до готовності. 
  2. Якщо ви варили гарбуз, злити всю воду. 
  3. Перебийте в блендері разом з лимонним соком і цукром. 
  4. Перелийте у сотейник та поставити на вогонь. Додайте агар-агар і варіть 4 хв. 
  5. Розлийте суміш у фігурні силіконові форми чи в будь-який посуд, змащений олією. 
  6. Залишити до повного охолодження і можна їсти.

Поради:

  • Замість цукру можна використати 75 г сиропу агави.

Можете обкачати мармелад у цукровій пудрі, кокосовій стружці чи навіть какао для додаткового смаку та естетики.

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