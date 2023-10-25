Гарбузовий суп: найпростіший рецепт

Все, що вам потрібно зробити, це дістати насіння, влити всередину гарбуза трохи курячого бульйону і запекти весь гарбуз у духовці.

Інгредієнти гарбуз 1 шт. на 1,5 – 2 кг розмарин 2 гілочки чебрець 3 гілочки зелена цибуля 1 шт. курячий або овочевий бульйон 3 склянки мелений чорний перець 1 столова ложка сир пармезан 40 г

1. Розігрійте духовку до 200 градусів. Застеліть деко з бортиками пергаментним папером і відкладіть убік.

2. Використовуючи ніж для очищення овочів, виріжте конічне коло навколо стебла гарбуза. Видаліть його верхівку та обріжте всі волокнисті шматочки. Ложкою дістаньте гарбузове насіння і викиньте.

3. Помістіть розмарин, чебрець і нарізану цибулю в порожнину гарбуза. Влийте курячий бульйон і приправте чорним перцем. Додайте тертий сир пармезан, потім закрийте гарбуз його відрізаною верхньою частиною.

4. Перекладіть гарбуз цілком на підготовлене деко і запікайте в духовці, поки він зовні не стане золотисто-коричневим і блискучим, а м'якуш всередині не стане ніжним, від 1,5 до 2 годин. Якщо поверхня підрум'янюється дуже швидко, зменшіть температуру духовки до 180 градусів.

5. Вийміть гарбуз із духовки та зніміть верх. Під час подавання супу зачерпніть зсередини кілька ложок м'якоті гарбуза, покладіть в тарілку і залийте ополоником бульйону. На завершення додайте ще перцю та сиру пармезан, якщо хочете.

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