Гарбузовий суп у мінітарілках з гарбуза: рецепт з ефектним подаванням

Головний продукт осені – гарбуз – прекрасний сам собою. Тому, якщо ви хочете здивувати сім'ю чи гостей гарною подаванням гарбузового супу, приготуйте його у гарбузі.

Для приготування вам знадобиться чотири міні-гарбузи. Якщо ви хочете приготувати більше супу, то перерахуйте рецепт у відповідності до кількості гостей.

Інгредієнти для супу

оливкова олія — 1 ст. л.

несолоне вершкове масло — - 1 ст. л.

цибуля-порей — 2 шт.

часник — 2 зубчики

гарбузове пюре — 800 г

курячий або овочевий бульйон — 1 л.

сіль та свіжомелений чорний перець

лавровий лист — 1 шт.

чебрець — 2 ч. л.

шавлія — 6 листків

вершки — 200 г

Інгредієнти для тарілок із гарбуза

мінігарбузи – 4 шт.

оливкова олія — 3 ст. л

сіль та свіжомелений чорний перець

Інгредієнти для начинки

капуста чи шпинат — 120 г

часник — 1 зубчик

оливкова олія — 60 г

пармезан — 40 г

оливкова олія — півтори ложки

гарбузове насіння

паприка – 1 ч. л. (для обсмажування насіння)

каєнський перць — щіпка

сіль

Приготування супу

У великій каструлі на середньому вогні нагрійте оливкову та вершкове масло. Цибулю наріжте тонко і пасеруйте до м'якості, близько 3 хвилин. Додайте подрібнений часник і смажте ще 1 хвилину.

Перемішайте гарбузове пюре та бульйон у каструлі. Приправте сіллю та перцем, додайте всі спеції та трави. Накрийте кришкою каструлю, додайте вершки і варіть на слабкому вогні, поки суп не набуде приємного аромату, від 30 до 40 хвилин. Видаліть лавровий лист. Подрібніть ваш суп у блендері.

Приготування гарбузових тарілок

Фото: Credits

Розігрійте духовку до 200 градусів. Обріжте верхівку кожного гарбуза, видаліть насіння. Насіння промийте і розкладіть на паперових рушниках, щоб вони обсохли. Натріть внутрішню частину кожного гарбуза оливковою олією, сіллю та перцем. Поставте гарбуза на лист і запікайте, поки м'якуш не стане м'яким, але не настільки м'яким, щоб почати розповзатися, 20-25 хвилин.

Приготування начинки

У чаші кухонного комбайна або блендера змішайте капусту та часник. Поступово додавайте оливкову олію та пармезан. Приправте сіллю та перцем, відкладіть.

На середньому вогні розігрійте оливкову олію. Додайте насіння гарбуза і обсмажуйте, постійно помішуючи, поки воно злегка не підрум'яниться, близько 2 хвилин. Додайте копчену паприку, каєнський перець та сіль і добре перемішайте.

Перед подаванням зніміть верхівки зі смажених гарбузів та розлийте суп по тарілках. Зверху покладіть по 2 столові ложки начинки з капусти та смаженого насіння.

Читайте також: