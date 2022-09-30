Гарбузовий суп у мінітарілках з гарбуза: рецепт з ефектним подаванням

Головний продукт осені – гарбуз – прекрасний сам собою. Тому, якщо ви хочете здивувати сім'ю чи гостей гарною подаванням гарбузового супу, приготуйте його у гарбузі.
Для приготування вам знадобиться чотири міні-гарбузи. Якщо ви хочете приготувати більше супу, то перерахуйте рецепт у відповідності до кількості гостей.
Інгредієнти для супу
- оливкова олія — 1 ст. л.
- несолоне вершкове масло — - 1 ст. л.
- цибуля-порей — 2 шт.
- часник — 2 зубчики
- гарбузове пюре — 800 г
- курячий або овочевий бульйон — 1 л.
- сіль та свіжомелений чорний перець
- лавровий лист — 1 шт.
- чебрець — 2 ч. л.
- шавлія — 6 листків
- вершки — 200 г
Інгредієнти для тарілок із гарбуза
- мінігарбузи – 4 шт.
- оливкова олія — 3 ст. л
- сіль та свіжомелений чорний перець
Інгредієнти для начинки
- капуста чи шпинат — 120 г
- часник — 1 зубчик
- оливкова олія — 60 г
- пармезан — 40 г
- оливкова олія — півтори ложки
- гарбузове насіння
- паприка – 1 ч. л. (для обсмажування насіння)
- каєнський перць — щіпка
- сіль
Приготування супу
У великій каструлі на середньому вогні нагрійте оливкову та вершкове масло. Цибулю наріжте тонко і пасеруйте до м'якості, близько 3 хвилин. Додайте подрібнений часник і смажте ще 1 хвилину.
Перемішайте гарбузове пюре та бульйон у каструлі. Приправте сіллю та перцем, додайте всі спеції та трави. Накрийте кришкою каструлю, додайте вершки і варіть на слабкому вогні, поки суп не набуде приємного аромату, від 30 до 40 хвилин. Видаліть лавровий лист. Подрібніть ваш суп у блендері.
Приготування гарбузових тарілок
Розігрійте духовку до 200 градусів. Обріжте верхівку кожного гарбуза, видаліть насіння. Насіння промийте і розкладіть на паперових рушниках, щоб вони обсохли. Натріть внутрішню частину кожного гарбуза оливковою олією, сіллю та перцем. Поставте гарбуза на лист і запікайте, поки м'якуш не стане м'яким, але не настільки м'яким, щоб почати розповзатися, 20-25 хвилин.
Приготування начинки
У чаші кухонного комбайна або блендера змішайте капусту та часник. Поступово додавайте оливкову олію та пармезан. Приправте сіллю та перцем, відкладіть.
На середньому вогні розігрійте оливкову олію. Додайте насіння гарбуза і обсмажуйте, постійно помішуючи, поки воно злегка не підрум'яниться, близько 2 хвилин. Додайте копчену паприку, каєнський перець та сіль і добре перемішайте.
Перед подаванням зніміть верхівки зі смажених гарбузів та розлийте суп по тарілках. Зверху покладіть по 2 столові ложки начинки з капусти та смаженого насіння.
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