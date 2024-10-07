Гарбузовий суп з горіхами: рецепт цікавої страви з незвичним смаком

Спробуйте приготувати цей ароматний осінній гарбузовий суп з горіхами та яблуком.
На сторінці veganer.wandel показали, як приготувати смачний та ароматний гарбузовий суп. Рецепт розраховано на 2 порції.
Інгредієнти
- Гарбуз
- 1 шт.
- Часник
- 1 головка
- Цибуля
- 1 шт.
- Яблуко
- 1 шт.
- Волоські горіхи
- 1 жменя
- Олія
- Сіль
- Приправа паприка
- Кленовий сироп
- 1 ст. л
- Овочевий бульйон
- 500 мл
- Петрушка
Приготування:
- Гарбуз розріжте навпіл і дістаньте середину;
- Поставте його в розігріту до 200°C духовку на 60 хвилин з усіма іншими інгредієнтами, крім овочевого бульйону;
- Переблендеріть запечені в духовці овочі з овочевим бульйоном;
- За бажанням можете ще раз підігріти та прикрасити петрушкою.
Насолоджуйтеся цим супом з підсмаженим хлібом чи грінками.
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