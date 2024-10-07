Гарбузовий суп з горіхами: рецепт цікавої страви з незвичним смаком

Спробуйте приготувати цей ароматний осінній гарбузовий суп з горіхами та яблуком.

На сторінці veganer.wandel показали, як приготувати смачний та ароматний гарбузовий суп. Рецепт розраховано на 2 порції.

Інгредієнти Гарбуз 1 шт. Часник 1 головка Цибуля 1 шт. Яблуко 1 шт. Волоські горіхи 1 жменя Олія Сіль Приправа паприка Кленовий сироп 1 ст. л Овочевий бульйон 500 мл Петрушка

Приготування:

Гарбуз розріжте навпіл і дістаньте середину;

Поставте його в розігріту до 200°C духовку на 60 хвилин з усіма іншими інгредієнтами, крім овочевого бульйону;

Переблендеріть запечені в духовці овочі з овочевим бульйоном;

За бажанням можете ще раз підігріти та прикрасити петрушкою.

Насолоджуйтеся цим супом з підсмаженим хлібом чи грінками.

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