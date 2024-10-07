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Гарбузовий суп з горіхами: рецепт цікавої страви з незвичним смаком

Гарбузовий суп з горіхами: рецепт цікавої страви з незвичним смаком

Гарбузовий суп з горіхом / Фото: Credits

Спробуйте приготувати цей ароматний осінній гарбузовий суп з горіхами та яблуком.

На сторінці veganer.wandel показали, як приготувати смачний та ароматний гарбузовий суп. Рецепт розраховано на 2 порції.

Інгредієнти

Гарбуз
1 шт.
Часник 
1 головка
Цибуля
1 шт.
Яблуко
1 шт.
Волоські горіхи
1 жменя
Олія
Сіль
Приправа паприка
Кленовий сироп
1 ст. л
Овочевий бульйон
500 мл
Петрушка

Приготування:

  • Гарбуз розріжте навпіл і дістаньте середину;
  • Поставте його в розігріту до 200°C духовку на 60 хвилин з усіма іншими інгредієнтами, крім овочевого бульйону;
  • Переблендеріть запечені в духовці овочі з овочевим бульйоном;
  • За бажанням можете ще раз підігріти та прикрасити петрушкою.

Насолоджуйтеся цим супом з підсмаженим хлібом чи грінками.

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