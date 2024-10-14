Категорія
Леді
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Гарбузово-шоколадна помадка: цікавий та простий рецепт

Гарбузово-шоколадна помадка: цікавий та простий рецепт

Гарбузово-шоколадна помадка / Фото: Credits

Гарбузовий сезон — це не лише гарбузи для Геловіну, а й можливість приготувати смачні та корисні десерти з яскравого та ароматного продукту.

На сторінці emilyxlevi показали швидкий рецепт корисного смаколика до чаю та кави.

Інгредієнти

Гарбузове пюре
1 склянка
Чорний шоколад (розтоплений)
1/2 склянки

Приготування:

  • Змішайте всі інгредієнти та поставте в холодильник на 1-2 години. 

Поради

За бажання можете додати 2 ст. л кленового сиропу.

Не пропустіть можливість потішити себе та близьких смачним та незвичайним десертом.

Читайте також:

Що містить злаковий батончик? Рецепт корисного перекусу | Знаю – споживаю

Що містить злаковий батончик? Рецепт корисного перекусу | Знаю – споживаю

Повʼязані теми:

Наступна публікація