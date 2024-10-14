Гарбузово-шоколадна помадка: цікавий та простий рецепт

Гарбузовий сезон — це не лише гарбузи для Геловіну, а й можливість приготувати смачні та корисні десерти з яскравого та ароматного продукту.
На сторінці emilyxlevi показали швидкий рецепт корисного смаколика до чаю та кави.
Інгредієнти
- Гарбузове пюре
- 1 склянка
- Чорний шоколад (розтоплений)
- 1/2 склянки
Приготування:
- Змішайте всі інгредієнти та поставте в холодильник на 1-2 години.
Поради:
За бажання можете додати 2 ст. л кленового сиропу.
Не пропустіть можливість потішити себе та близьких смачним та незвичайним десертом.
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