Гарячі бутерброди з фаршем у духовці: простий рецепт

Такі бутерброди можна приготувати заздалегідь і зберігати в холодильнику, а за необхідності ви можете швидко розігріти їх у мікрохвильовій печі.

Хрумкий батон, соковита м'ясна начинка, помідори доповнять одне одного, тому бутерброди завжди користуються популярністю.

Складники

батон – 8 шматочків;

фарш – 250 г;

помідори свіжі – 2 шт.;

сир твердий – 150 г;

цибуля зелена;

перець чорний мелений;

сіль.

Приготування

Додайте до фаршу дрібно нарізану зелену цибулю, сіль, перець. Добре перемішайте.

Помідори наріжте кружальцями до сантиметра. Сир натріть на великій тертці.

Намажте фаршем (добрим шаром) шматочки батона, рівномірно розподіляючи по поверхні. На фарш викладіть помідори та посипте сиром.

Бутерброди викладіть на деко, застелене пергаментом. Випікайте в заздалегідь розігрітій духовці за 180 градусів 20 – 25 хвилин.

Поради

Хліб і фарш можна брати будь-який на свій смак.

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