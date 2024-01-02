Гарячі слайдери із шинкою та сиром: рецепт оригінальних бутербродів

Гарячі бутерброди з начинкою із шинки та сиру, просочені цибульним маково-масляним соусом, запечені до стану, допоки не розплавиться сир, в американській кухні називаються слайдерами. Чудова їжа для вечірок, яку можна приготувати із залишків святкового столу.
Інгредієнти
- білі булки або пампушки
- 12 шт.
- гірчиця (яскраво-жовта)
- 70 г
- шинка
- 350 г
- швейцарський сир
- 250 г
- вершкове масло
- 100 г
- цибуля
- половина невеликої
- гірчиця
- 2 ст. л.
- мак
- 1 ст. л.
- вустерширський соус
- 1 ст. л.
- часниковий порошок
- 1 ч. л.
- сіль
- 0,5 ч. л.
- чорний перць
- 0,25 ч. л.
Розігрійте духовку до 180 °C. Застеліть папером дно форми.
Змішайте цибулю, вершкове масло, 2 ст. л. гірчиці, мак, вустершерський соус, часниковий порошок, сіль і перець.
Зберіть основу – розріжте булочки навпіл по горизонталі. Змастіть основу та кришку гірчицею. Покладіть хліб у форму, зверху додайте шинку, потім сир.
Випікайте 10 хвилин, доки сир не розплавиться.
Витягніть слайдери з духовки. Накрийте форму кришкою, полийте олією.
Випікайте під кришкою ще 20 хвилин.
Проткніть місця перетину кутів булочок, щоб олія увібралася у хліб.
Випікайте без кришки 10 хвилин або поки верх не стане хрустким.
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