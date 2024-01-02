Гарячі слайдери із шинкою та сиром: рецепт оригінальних бутербродів

Гарячі бутерброди з начинкою із шинки та сиру, просочені цибульним маково-масляним соусом, запечені до стану, допоки не розплавиться сир, в американській кухні називаються слайдерами. Чудова їжа для вечірок, яку можна приготувати із залишків святкового столу.

Інгредієнти білі булки або пампушки 12 шт. гірчиця (яскраво-жовта) 70 г шинка 350 г швейцарський сир 250 г вершкове масло 100 г цибуля половина невеликої гірчиця 2 ст. л. мак 1 ст. л. вустерширський соус 1 ст. л. часниковий порошок 1 ч. л. сіль 0,5 ч. л. чорний перць 0,25 ч. л.

Розігрійте духовку до 180 °C. Застеліть папером дно форми.

Змішайте цибулю, вершкове масло, 2 ст. л. гірчиці, мак, вустершерський соус, часниковий порошок, сіль і перець.

Зберіть основу – розріжте булочки навпіл по горизонталі. Змастіть основу та кришку гірчицею. Покладіть хліб у форму, зверху додайте шинку, потім сир.

Випікайте 10 хвилин, доки сир не розплавиться.

Витягніть слайдери з духовки. Накрийте форму кришкою, полийте олією.

Випікайте під кришкою ще 20 хвилин.

Проткніть місця перетину кутів булочок, щоб олія увібралася у хліб.

Випікайте без кришки 10 хвилин або поки верх не стане хрустким.

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