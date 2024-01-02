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Гарячі слайдери із шинкою та сиром: рецепт оригінальних бутербродів

Час приготування
1 година
Харчова цінність на 100 г
332 ккал
Автор
Катерина ТрушКатерина Труш
Дата публікації
Перегляди
74
Час на прочитання
1 хв
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Гарячі слайдери із шинкою та сиром: рецепт оригінальних бутербродів

Гарячі слайдери із шинкою та сиром / Фото: Credits

Гарячі бутерброди з начинкою із шинки та сиру, просочені цибульним маково-масляним соусом, запечені до стану, допоки не розплавиться сир, в американській кухні називаються слайдерами. Чудова їжа для вечірок, яку можна приготувати із залишків святкового столу.

Інгредієнти

білі булки або пампушки
12 шт.
гірчиця (яскраво-жовта)
70 г
шинка
350 г
швейцарський сир
250 г
вершкове масло
100 г
цибуля
половина невеликої
гірчиця
2 ст. л.
мак
1 ст. л.
вустерширський соус
1 ст. л.
часниковий порошок
1 ч. л.
сіль
0,5 ч. л.
чорний перць
0,25 ч. л.

Розігрійте духовку до 180 °C. Застеліть папером дно форми.
Змішайте цибулю, вершкове масло, 2 ст. л. гірчиці, мак, вустершерський соус, часниковий порошок, сіль і перець.
Зберіть основу – розріжте булочки навпіл по горизонталі. Змастіть основу та кришку гірчицею. Покладіть хліб у форму, зверху додайте шинку, потім сир.
Випікайте 10 хвилин, доки сир не розплавиться.
Витягніть слайдери з духовки. Накрийте форму кришкою, полийте олією.
Випікайте під кришкою ще 20 хвилин.
Проткніть місця перетину кутів булочок, щоб олія увібралася у хліб.
Випікайте без кришки 10 хвилин або поки верх не стане хрустким.

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Дата публікації
Перегляди
74
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