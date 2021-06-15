Гаспачо: як за 5 хвилин приготувати найкорисніший у світі суп

Гаспачо — це холодний суп, приготований із перетертих овочів.

За великим рахунком, гаспачо — це овочевий смузі, що є просто джерелом вітамінів і мікроелементів.

На відміну від болгарського тараторять, основою якого є кисле молоко, і приготованої на квасі окрошки, гаспачо не містить більш жодних інгредієнтів, крім свіжих овочів.

І ще один важливий фактор на користь гаспачо — готується він буквально за 5 хвилин.

Інгредієнти:

1 кг помідорів

0,5 кг болгарського перцю

0,5 кг огірків

250 г ріпчастої цибулі

3-4 зубки часнику

150 мл оливкової олії

сік 1 лимона

чорний мелений перець

сіль

Приготування

Помідори, болгарський перець і огірки вимити й обсушити. Перець очистити від плодоніжки і насіння. Ріпчасту цибулю і часник очистити від лушпиння.

Підготовлені овочі нарізати довільними шматочками, помістити в чашу блендера і подрібнити до отримання однорідної маси.

Отримане овочеве пюре посолити, поперчити, приправити соком лимона, влити оливкове масло і добре вимішати.

На замітку

Подають гаспачо з сухариками, прикрасивши зеленню.

Перед подачванням гаспачо можна витримати пару годин в холодильнику, але краще подавати суп одразу, поклавши в тарілку кілька кубиків льоду. Так в ньому збережуться всі вітаміни.

Щоб гаспачо мав насичений яскравий колір, використовуйте червоний болгарський перець.

Лимонний сік можна замінити винним оцтом.

Для додання гостроти в гаспачо додають гіркий перець або соус Табаско.

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