Гаспачо: як за 5 хвилин приготувати найкорисніший у світі суп

Гаспачо — це холодний суп, приготований із перетертих овочів.
За великим рахунком, гаспачо — це овочевий смузі, що є просто джерелом вітамінів і мікроелементів.
На відміну від болгарського тараторять, основою якого є кисле молоко, і приготованої на квасі окрошки, гаспачо не містить більш жодних інгредієнтів, крім свіжих овочів.
І ще один важливий фактор на користь гаспачо — готується він буквально за 5 хвилин.
Інгредієнти:
- 1 кг помідорів
- 0,5 кг болгарського перцю
- 0,5 кг огірків
- 250 г ріпчастої цибулі
- 3-4 зубки часнику
- 150 мл оливкової олії
- сік 1 лимона
- чорний мелений перець
- сіль
Приготування
Помідори, болгарський перець і огірки вимити й обсушити. Перець очистити від плодоніжки і насіння. Ріпчасту цибулю і часник очистити від лушпиння.
Підготовлені овочі нарізати довільними шматочками, помістити в чашу блендера і подрібнити до отримання однорідної маси.
Отримане овочеве пюре посолити, поперчити, приправити соком лимона, влити оливкове масло і добре вимішати.
На замітку
Подають гаспачо з сухариками, прикрасивши зеленню.
Перед подачванням гаспачо можна витримати пару годин в холодильнику, але краще подавати суп одразу, поклавши в тарілку кілька кубиків льоду. Так в ньому збережуться всі вітаміни.
Щоб гаспачо мав насичений яскравий колір, використовуйте червоний болгарський перець.
Лимонний сік можна замінити винним оцтом.
Для додання гостроти в гаспачо додають гіркий перець або соус Табаско.
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