Ґаспачо з кавуном: рецепт холодного супу

Ґаспачо з кавуном / © Associated Press

Традиційно його готують із томатів, огірків та перцю, але фудблогер Eric Lahuerta запропонував оригінальну інтерпретацію — гаспачо з кавуном. Цей рецепт поєднує солодкість кавуна, соковитість стиглих помідорів і свіжість овочів. Результат — ніжний, ароматний суп, який рятує від спеки та заряджає енергією.

Інгредієнти Стиглі томати 500 г Кавун (без кісточок) 400 г Цибуля 1 шт. Червоний болгарський перець ½ шт. Зелений болгарський перець ½ шт. Огірки 1 шт. Білий хліб без скоринки 60 г Часник 2 зубчики Винний оцет 15 мл Оливкова олії 100 мл Табаско (за бажанням) кілька крапель Сіль Чорний перець

Приготування

Томати обдайте окропом і зніміть шкірку (за бажанням), кавун очистьте від насіння та наріжте кубиками. Огірок, цибулю та перець поріжте на шматочки. Хліб кілька хвилин потримайте його у холодній воді, потім злегка відтисніть. Це зробить гаспачо густішим і ніжнішим. У блендері змішайте томати, кавун, огірок, цибулю, перець і часник до однорідності. Влийте оцет, оливкову олію, приправте сіллю, перцем і табаско. Збийте ще раз, щоб соус став кремовим. Поставте гаспачо у холодильник мінімум на 1 годину, тоді смак стане насиченішим. Розлийте суп у глибокі тарілки чи склянки. Можна прикрасити шматочками кавуна.

Поради

Якщо ви не любите часник, зменште його кількість або використайте запечений, він додасть м’якший смак.

Для більшої свіжості можна додати листочки м’яти чи базиліку.

Якщо хочете зробити страву ситнішою, подавайте гаспачо з грінками чи тонкими скибочками хамону.

Подача

Ідеальний варіант — як холодна перша страва до обіду чи вечері.

Можна подати як легкий перекус у спеку.

Він стане яскравим акцентом на пікніку чи фуршеті.

Гаспачо з кавуном — це не просто суп, а справжня кулінарна подорож у серце Іспанії. Легкий та вітамінний, він стане вашим фаворитом цього літа.