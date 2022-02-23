Гефілте фіш: легендарний рецепт фаршированої риби

Є страви, які не кожен наважиться готувати, але ніхто не відмовиться випробувати, тому, відкинувши будь-які страхи, радимо приготувати гефілте фіш.

Це неймовірно смачна і дуже гарна в подаванні страва так само, як і форшмак, належить до традиційної єврейської кухні і є не чим іншим, як фаршированою рибою.

Яку рибу взяти? Це залежить від вашого смаку та асортименту на прилавках та в акваріумах супермаркетів. Найпоширеніший варіант – гефілте фіш із коропа, так готують майже повсюдно. Німецькі євреї воліють щуку, британські, ясна річ, острів'яни, використовують морську рибу — пікшу або тріску. Останнім часом фаршувати почали і форель, і кефаль, і сибаса, і сьомгу. Головна умова – тушка має бути досить великою і бажано не дуже костовитою.

Інгредієнти:

1 короп вагою 1,2-1,5 кг

3 цибулини

2 морквини

1 буряк

1-2 яйця

1-2 скибочки білого хліба

2 лаврові листи

7-8 горошин чорного перцю

4-5 горошин запашного перцю

вода

олія

чорний мелений перець

цукор

сіль

Приготування

Коропа очистити від луски, зрізати плавці, видалити зябра, зробити поперечний надріз по черевці біля голови, акуратно, щоб не пошкодити жовчний міхур, випатрати і промити тушку холодною водою, після чого зняти шкіру панчохою.

З внутрішньої поверхні шкіри, а також з хребта зрізати м'ясо та звільнити його від кісток.

Нарізану півкільцями цибулю обсмажити в олії до легкого зарум'янювання.

Рибну м'якоть, обсмажену цибулю і попередньо замочений у воді та відтиснутий хліб двічі провернути через м'ясорубку з дрібними ґратами, вбити яйця, підлити трохи води, посолити, поперчити, злегка підсолодити і добре вибити, щоб вийшла пишна та повітряна маса.

Підготовленою начинкою нафаршувати очищену шкіру, заповнюючи голову. З залишків фаршу скачати кульки чи сформувати котлети.

На дно каструлі укласти нарізані кружальцями буряк та моркву, викласти на овочеву подушку коропа, поруч помістити рибні котлети. Потім акуратно, намагаючись не потрапити на рибні кульки, налити стільки води, щоб вона повністю все вкрила, посолити, додати трохи цукру, довести до кипіння, видалити піну і варити на повільному вогні 1,5-2 години.

За 15 хвилин до готовності додати лавровий лист, чорний та запашний перець горошком і за необхідності вирівняти смак бульйону.

Гарячу рибу викласти на блюдо, прикрасити кружальцями моркви та залити процідженим бульйоном

Зверніть увагу

Для подавання гефілте фіш можна прикрасити сіточкою з майонезу, гілочками зелені, ягодами журавлини, скибочками лимона.

Дуже оригінальний вигляд має фарширована риба, гарнована нарізаним кубиками желе. Для цього бульйон, в якому готували коропа, налийте тонким шаром у блюдо, а коли він застигне, наріжте невеликими кубиками.

Гефілте фіш зручно готувати в качатницях або гусятницях, що мають довгасту форму.

Щоб бульйон у готовому вигляді добре застиг, під овочеву подушку помістіть плавці, хребет, можна додати загорнуту в клапоть тканини луску.

Для надання бульйону і рибі золотистого відтінку на дно форми покладіть жменю лушпиння цибулі.

Щоб фарш був соковитішим, додайте до нього кілька ложок вершкового масла.

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