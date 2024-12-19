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Глінтвейн: рецепт головного алкогольного напою зимового сезону

Час приготування
25 хвилин
Харчова цінність на 100 г
132 ккал
Автор
Катерина ТрушКатерина Труш
Дата публікації
Перегляди
232
Час на прочитання
1 хв
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Глінтвейн: рецепт головного алкогольного напою зимового сезону

Глінтвейн / Фото: Credits

Глінтвейн – це гарячий, алкогольний напій, який зігріє вас у холодну пору року та підніме настрій.

В основу напою входять червоне сухе вино, ароматні спеції, апельсин, лимон, яблуко та мед завдяки такому складу глінтвейн виходить смачним та корисним. Пийте його одразу після приготування.

Інгредієнти

вино червоне сухе
750 мл
вода
250 мл
мед
120 г
апельсин
1 шт.
лимон
0,5 шт.
яблуко
1 шт.
гвоздика
8 шт.
бодян
5 шт.
кориця (паличка)
1 шт.
мускатний горіх
0,5 шт.
  1. Помийте апельсин, лимон, яблуко. Апельсин та лимон наріжте зі шкіркою на середні шматочки. У яблука видаліть серцевину і наріжте на часточки.
  2. Мускатний горіх розріжте на шматочки.
  3. У каструлю влийте воду, викладіть гвоздику, бодян, мускатний горіх і корицю. Доведіть до кипіння, додайте апельсин, лимон, яблуко та мед, влийте вино. Нагрійте до 70 градусів.
  4. Глінтвейн процідіть через ситечко і розлийте по кухлях або келихах.

Поради:

Не використовуйте мелені спеції.

Головне правило для напою – не кип'ятіть вино.

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