Глінтвейн: рецепт головного алкогольного напою зимового сезону

Глінтвейн – це гарячий, алкогольний напій, який зігріє вас у холодну пору року та підніме настрій.
В основу напою входять червоне сухе вино, ароматні спеції, апельсин, лимон, яблуко та мед завдяки такому складу глінтвейн виходить смачним та корисним. Пийте його одразу після приготування.
Інгредієнти
- вино червоне сухе
- 750 мл
- вода
- 250 мл
- мед
- 120 г
- апельсин
- 1 шт.
- лимон
- 0,5 шт.
- яблуко
- 1 шт.
- гвоздика
- 8 шт.
- бодян
- 5 шт.
- кориця (паличка)
- 1 шт.
- мускатний горіх
- 0,5 шт.
- Помийте апельсин, лимон, яблуко. Апельсин та лимон наріжте зі шкіркою на середні шматочки. У яблука видаліть серцевину і наріжте на часточки.
- Мускатний горіх розріжте на шматочки.
- У каструлю влийте воду, викладіть гвоздику, бодян, мускатний горіх і корицю. Доведіть до кипіння, додайте апельсин, лимон, яблуко та мед, влийте вино. Нагрійте до 70 градусів.
- Глінтвейн процідіть через ситечко і розлийте по кухлях або келихах.
Поради:
Не використовуйте мелені спеції.
Головне правило для напою – не кип'ятіть вино.
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