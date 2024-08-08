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Голландські млинці з лохиною: рецепт для розкішного сніданку

Час приготування
35 хвилин
Харчова цінність на 100 г
250 ккал
Автор
Катерина ТрушКатерина Труш
Дата публікації
Перегляди
364
Час на прочитання
2 хв
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Голландські млинці з лохиною: рецепт для розкішного сніданку

Голландські млинці з лохиною / Фото: Credits

Незалежно від того, чи готуєте ви для розкішного сніданку на вихідних, сімейного бранчу або навіть особливої події, ця проста у приготуванні страва потішить всю родину.

Для подавання використовуйте сік лимона, цукрову пудру, підсмажені часточки і більше свіжих ягід.

Інгредієнти

лохина
близько склянки
кленовий сироп
20 мл
яйця
3 шт.
молоко
100 мл
борошно
100 г
цукор
1 ч. л.
сіль
щіпка
кардамон
0,5 ч. л.
ванільний екстракт
1 ч. л.
вершкове масло
4 ст. л.
  1. У невеликій каструлі доведіть 1/2 склянки чорниці та кленового сиропу до кипіння на повільному вогні, поки ягоди не зав'януть і трохи не загуснуть, близько 5-10 хвилин. Відставте убік.
  2. Переконайтеся, що всі компоненти кімнатної температури. Розігрійте духовку до 220 градусів і помістіть у неї важку чавунну сковороду. Змішайте яйця, молоко, борошно, сіль, кардамон та ваніль у блендері або використовуйте занурювальний блендер до отримання однорідної маси.
  3. Вийміть гарячу сковороду з духовки і покладіть в неї масло, дайте йому повністю розтанути. Вилийте тісто в розтоплене масло. Поставте сковороду у духовку на 20 хвилин. Зменште температуру духовки до 150 градусів і випікайте ще 5 хвилин.
  4. Посипте зверху цукровою пудрою, вичавте сік лимона і цедру, полийте соусом з чорниці та сиропу (або подайте його окремо) і ще посипте свіжою чорницею. Подавайте негайно!

Поради:

Подавайте зі збитими вершками та свіжими ягодами.

Найкраще вживати млинці одразу після випічки, але залишки можна зберігати до 4 днів у герметичному контейнері у холодильнику. Розігрійте в теплій духовці або мікрохвильовій печі.

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