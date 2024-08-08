Голландські млинці з лохиною: рецепт для розкішного сніданку

Незалежно від того, чи готуєте ви для розкішного сніданку на вихідних, сімейного бранчу або навіть особливої події, ця проста у приготуванні страва потішить всю родину.
Для подавання використовуйте сік лимона, цукрову пудру, підсмажені часточки і більше свіжих ягід.
Інгредієнти
- лохина
- близько склянки
- кленовий сироп
- 20 мл
- яйця
- 3 шт.
- молоко
- 100 мл
- борошно
- 100 г
- цукор
- 1 ч. л.
- сіль
- щіпка
- кардамон
- 0,5 ч. л.
- ванільний екстракт
- 1 ч. л.
- вершкове масло
- 4 ст. л.
- У невеликій каструлі доведіть 1/2 склянки чорниці та кленового сиропу до кипіння на повільному вогні, поки ягоди не зав'януть і трохи не загуснуть, близько 5-10 хвилин. Відставте убік.
- Переконайтеся, що всі компоненти кімнатної температури. Розігрійте духовку до 220 градусів і помістіть у неї важку чавунну сковороду. Змішайте яйця, молоко, борошно, сіль, кардамон та ваніль у блендері або використовуйте занурювальний блендер до отримання однорідної маси.
- Вийміть гарячу сковороду з духовки і покладіть в неї масло, дайте йому повністю розтанути. Вилийте тісто в розтоплене масло. Поставте сковороду у духовку на 20 хвилин. Зменште температуру духовки до 150 градусів і випікайте ще 5 хвилин.
- Посипте зверху цукровою пудрою, вичавте сік лимона і цедру, полийте соусом з чорниці та сиропу (або подайте його окремо) і ще посипте свіжою чорницею. Подавайте негайно!
Поради:
Подавайте зі збитими вершками та свіжими ягодами.
Найкраще вживати млинці одразу після випічки, але залишки можна зберігати до 4 днів у герметичному контейнері у холодильнику. Розігрійте в теплій духовці або мікрохвильовій печі.
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