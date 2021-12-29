Голландський млинець - швидкий сніданок для всієї родини

Кулінарний блогер Дмитро Дорошенко поділився рецептом простого американського десерту і розповів, що традиційно його випікають в чавунній пательні, а подають гарячим, поки він не осів.

Голландський млинець, відомий як німецький млинець або голландський пух не має жодного стосунку до Голландії. Ба більше, батьківщиною цієї незвичайної страви вважається США.

Голландський млинець першими спробували відвідувачі сімейного ресторану Manca's Cafe у Сіетлі. Тут цей десерт почали подавати ще у 1940-х, а назву придумала донька власника Віктора Манке.

Традиційно голландський млинець випікають в чавунній пательні, а подають гарячим, поки він не осів. Така страва ідеально смакує до сніданку, або може стати повноцінним десертом.

Інгредієнти на форму 22-24 см:

2 яйця;

200 мл теплого молока;

3 ст. л. пшеничного борошна;

3 ст. л. рослинної олії;

1 ст. л. розтопленого вершкового масла;

1 ч. л. ванільного цукру;

1 ч. л. цукрової пудри;

50 г полуниці;

1 банан;

лимонний сік;

дрібка солі.

Час приготування: 30 хвилин

Приготування покроково:

1. Перш за все пательню (діаметр 22-24 см) ставимо у розігріту до 220°C духовку, щоб вона розжарилася. Процес займе приблизно 10 хвилин. Поки готуватимемо тісто, форма прогріється.

2. У миску вбиваємо яйця, додаємо дрібку солі та ванільний цукор. Добре збиваємо міксером або вінчиком. Додаємо тепле молоко і ще раз добре перемішуємо. Просіюємо сюди ж борошно і замішуємо рідке тісто.

3. Фрукти і ягоди за необхідності нарізаємо. У цьому рецепті я використовую банан і полуницю. За бажанням можна додати малину, смородину, лохину, чорницю, яблука і навіть улюблені сухофрукти. Головне - знати міру у кількості, щоб тісто під час запікання піднялося.

4. На гарячу пательню виливаємо олію, а потім - тісто. Зверху викладаємо фрукти і ягоди. Випікаємо в духовці 15-20 хвилин за температури 220°C. У процесі випікання млинець нерівномірно підійматиметься - так і повинно бути. Коли скоринка зверху засмажиться, голландський млинець можна витягати з духовки.

5. За традицією готовий млинець поливаємо зверху розтопленим вершковим маслом, скроплюємо лимонним соком та посипаємо цукровою пудрою. Можна смакувати!

Відеоверсія рецепту:

Смачного!

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