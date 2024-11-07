Голубці без мʼяса: цікавий рецепт улюбленої страви

Традиційні голубці — популярна страва, але цей вегетаріанський варіант стане цікавою та смачною новинкою для тих, хто прагне урізноманітнити меню чи шукає легший спосіб приготувати улюблену страву.

На сторінці einavhakounfood показали, як приготувати смачну капусту, начинену ароматним рисом із зеленню.

Інгредієнти Білокачанна капуста Круглий рис 2 склянки Велика цибулина Часник 4 зубчики Петрушка Кінза М'ята Оливкова олія 3 ст. л Сіль Чорний перець Мускатний горіх Лимонний сік 1/2 шт.

Приготування:

Дрібно наріжте цибулю, часник і зелень. Добре перемішайте рис і спеції в мисці. Зріжте краї капусти та зробіть квадратну форму. Відокремити листя і відваріть 5 хвилин в киплячій воді. Можна зварити капусту цілком і потім відокремити листя. Змішайте рис, цибулю, часник та зелень і все перемішайте. Викладіть начинку на кожен квадрат капусти та заверніть. Застеліть форму пергаментом і щільно викладіть голубці шарами. Змішати в мисці 2 склянки окропу, чверть склянки оливкової олії, столову ложку солі, половину чайної ложки чорного перцю та лимонний сік. Зверху полийте голубці соусом, накрийте пергаментом та кришкою. Випікати в розігрітій до 170°C духовці протягом двох годин. Дістаньте та залиште на 15 хвилин охолоджуватися. Переверніть на тарілку для подачі та насолоджуйтесь.

Поради:

Для більш насиченого смаку до начинки можна додати гриби або подрібнені горіхи, які забезпечать цікавий аромат та текстуру.

Голубці без м’яса стануть справжньою знахідкою для тих, хто любить знайомі страви в новому виконанні, крім того, їх справді дуже легко готувати.

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