Голубці з гарбузом: цікавий рецепт вегетаріанської страви

Цей оригінальний варіант потішить як вегетаріанців, так і любителів нових смакових поєднань.
На сторінці veganer.wandel показали, як приготувати голубці з незвичною начинкою з гарбуза. Рецепт розрахований на 6 голубців.
Інгредієнти
- капуста
- 6 листків
- гарбуз
- 200 г
- соус соєвий
- 50 г
- часник
- 3 зубки
- імбир (тертий)
- цибуля
- 2 шт.
- перець болгарський
- 1/2 шт.
- соус Tabasco
- 100 мл
- сироп кленовий
- 2 ст. л.
- кунжут
- перець чилі
- коріандр
Приготування:
- Капусту повністю опустіть в окріп на 5 хвилин, потім акуратно зніміть листя.
- Гарбуз, часник, імбир, цибулю і болгарський перець наріжте кубиками та обсмажте. Додайте соус Tabasco, соєвий соус, кленовий сироп і добре все перемішайте.
- Розгорніть капустяний лист, покладіть в середину начинку та закрутіть голубці.
- Обсмажте кожен голубець з обох боків до золотавої скоринки.
Смачного!
Гарячі голубці подавайте зі свіжою зеленню, кунжутом і, за бажанням, з ложкою рослинного йогурту чи сметани. Цей незвичайний рецепт стане чудовим доповненням до вашого веганського меню.
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