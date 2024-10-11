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Голубці з гарбузом: цікавий рецепт вегетаріанської страви

Голубці з гарбузом: цікавий рецепт вегетаріанської страви

Голубці з гарбузом / Фото: Credits

Цей оригінальний варіант потішить як вегетаріанців, так і любителів нових смакових поєднань.

На сторінці veganer.wandel показали, як приготувати голубці з незвичною начинкою з гарбуза. Рецепт розрахований на 6 голубців.

Інгредієнти

капуста
6 листків
гарбуз
200 г
соус соєвий
50 г
часник
3 зубки
імбир (тертий)
цибуля
2 шт.
перець болгарський
1/2 шт.
соус Tabasco
100 мл
сироп кленовий
2 ст. л.
кунжут
перець чилі
коріандр

Приготування:

  • Капусту повністю опустіть в окріп на 5 хвилин, потім акуратно зніміть листя.
  • Гарбуз, часник, імбир, цибулю і болгарський перець наріжте кубиками та обсмажте. Додайте соус Tabasco, соєвий соус, кленовий сироп і добре все перемішайте.
  • Розгорніть капустяний лист, покладіть в середину начинку та закрутіть голубці.
  • Обсмажте кожен голубець з обох боків до золотавої скоринки.

Смачного!

Гарячі голубці подавайте зі свіжою зеленню, кунжутом і, за бажанням, з ложкою рослинного йогурту чи сметани. Цей незвичайний рецепт стане чудовим доповненням до вашого веганського меню.

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