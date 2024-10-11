Голубці з гарбузом: цікавий рецепт вегетаріанської страви

Цей оригінальний варіант потішить як вегетаріанців, так і любителів нових смакових поєднань.

На сторінці veganer.wandel показали, як приготувати голубці з незвичною начинкою з гарбуза. Рецепт розрахований на 6 голубців.

Інгредієнти капуста 6 листків гарбуз 200 г соус соєвий 50 г часник 3 зубки імбир (тертий) цибуля 2 шт. перець болгарський 1/2 шт. соус Tabasco 100 мл сироп кленовий 2 ст. л. кунжут перець чилі коріандр

Приготування:

Капусту повністю опустіть в окріп на 5 хвилин, потім акуратно зніміть листя.

Гарбуз, часник, імбир, цибулю і болгарський перець наріжте кубиками та обсмажте. Додайте соус Tabasco, соєвий соус, кленовий сироп і добре все перемішайте.

Розгорніть капустяний лист, покладіть в середину начинку та закрутіть голубці.

Обсмажте кожен голубець з обох боків до золотавої скоринки.

Смачного!

Гарячі голубці подавайте зі свіжою зеленню, кунжутом і, за бажанням, з ложкою рослинного йогурту чи сметани. Цей незвичайний рецепт стане чудовим доповненням до вашого веганського меню.

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