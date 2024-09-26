Голубцевий пиріг: незвичний рецепт улюбленої страви

Якщо вам смакують голубці та ви не любите чи не вмієте їх крутити, цей рецепт саме для вас.

На сторінці lichtenstadt показали цікавий рецепт традиційних голубців, але для тих, хто не хоче витрачати багато часу на їхнє приготування.

Інгредієнти Капуста білокачанна 1 шт. Фарш 1 кг Петрушка 1 пучок Селера 1 пучок Круглий рис 1 склянка Сіль Гранатовий концентрат 5 ст. л Чорний перець Суха мʼята ⅓ ч. л Часник 4 зубчики Кориця ⅓ ч. л Оливкова олія 6 ст. л Окріп 4 склянки Цукор 1 ч. л Томатна паста 1 ст. л

Приготування:

Закип’ятіть воду у великій каструлі, у яку легко поміститися капуста. Качан капусти надріжте гострим ножем, опустіть капусту у воду та варіть близько 25 хвилин;

Злийте воду, залийте холодною та трохи остудіть капусту;

Обережно видаліть листя, щоб вони залишилися цілими;

Гострим ножем розріжте качан капусти, акуратно видаліть 10-15 листків і покладіть їх у широку каструлю;

Добре перемішайте всі інгредієнти начинки: фарш, петрушку, селеру, рис, сіль і чорний перець, гранатовий концентрат, мʼяту, часник, корицю та оливкову олію;

Розгорніть капустяний листок до себе корінцем. Зріжте кілька см від початку де тверде стебло;

Помістіть повну ложку начинки на кілька см з краю одного боку. Сформуйте начинку у форму ковбаски та згорніть капустяний листок у форму циліндра;

Покладіть згорнутий листок у каструлю;

Зробіть все те саме з усіма капустяними листками;

Змішайте всі інгредієнти соусу: окріп, цукор і томатну пасту та акуратно залийте голубці, щоб вони були повністю покриті соусом;

Доведіть все до кипіння, потім накрийте кришкою, поставте в духовку та випікати дві години при 190°C;

Кожну годину перевіряйте чи є рідина та можливо її треба буде підлити;

До столу подавайте у гарячому вигляді.

Поради:

Замість гранатового концентрату можна використати виноградний;

Якщо у вас залишилися рештки капусти, не викидайте їх, адже з залишків можна приготувати щось інше;

Страву можна варити на маленькому вогні під закритою кришкою близько 2.5-3 годин. Кожні пів години перевіряйте, щоб не википіла вода.

Дехто з читачів наголосив, що ця страва навіть більше нагадує капустяний пиріг і виходить дуже смачна та ароматна.

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