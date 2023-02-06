Гороховий суп із мисливськими ковбасками: класичний рецепт

Смак мисливських ковбасок чудово поєднується з горохом.

Складники

горох – 1 склянка;

картопля – 3 шт.;

ковбаски мисливські – 200 г;

вода – 2,5 літра;

морква –1 шт.;

цибуля ріпчаста – 1 шт.;

лавровий лист – 1 шт.;

перець чорний мелений;

сіль;

олія – 3 ст. л.;

кріп, петрушка.

Приготування

Горох промийте під проточною водою, замочіть у холодній воді проти ночі. Злийте воду, залийте чистою і варіть 40 хвилин на повільному вогні. Під час кипіння утворюватиметься піна, яку потрібно знімати шумовкою або ложкою. Цибулю наріжте дрібними кубиками, моркву натріть на великій тертці, обсмажте на олії до золотистого кольору. Картоплю очистіть та наріжте кубиками, опустіть у варений горох і варіть 12 хвилин. В кінці варіння додайте обсмажену цибулю з морквою і нарізану кухлями ковбасу, посоліть, поперчіть, покладіть лавровий лист. Прокип'ятіть три хвилини. Додайте зелень, дайте настоятися.

Поради

Ковбаса підійде будь-яка копчена.

Суп можна подавати із маленькими часниковими сухариками.

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