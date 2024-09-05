Гороховий суп із беконом і пивом: оригінальний рецепт улюбленої страви

Гороховий суп буде смачнішим, якщо приготувати його з кількома додатковими інгредієнтами, щоб посилити смак. Наш рецепт прикрашений солодкою ніжною морквою, копченим беконом і – так – цілою банкою пива для сучасної інтерпретації класичного рецепту.

Пиво – це те, що надає цьому супу добре збалансованого смаку без особливих зусиль з вашого боку. Але якщо ви хочете обійтися без нього, можете використовувати однакову кількість води або курячого бульйону.

Інгредієнти бекон 150-200 г цибуля 1 шт. морква 1 шт. сіль перець чорний свіжомелений горошок зелений 500 г пиво світле 300 мл олія оливкова хліб 300 г оцет винний 12 ст. л.



1. У великій жаровні або каструлі з товстим дном обсмажте на середньому вогні бекон, доки жир не почне витоплюватися, 8–10 хвилин. Додайте цибулю і моркву та готуйте до м'якості ще близько 5 хвилин. Приправте сіллю й перцем.

2. Додайте горошок і достатньо води, щоб повністю покрити його (близько 3 склянок), додайте пиво. Доведіть суп до кипіння, потім накрийте кришкою та готуйте на повільному вогні півтори-дві години, поки горох не почне розпадатися, періодично помішуючи і додаючи за необхідності воду.

3. Тим часом у великій сковороді на середньому вогні розігрійте кілька столових ложок оливкової олії. Додайте нарізаний кубиками хліб і смажте до золотаво-коричневого кольору 5–8 хвилин, часто помішуючи.

4. Спробуйте суп і приправте за необхідності. Додайте оцет, якщо використовуєте. Подавайте з грінками та свіжомеленим чорним перцем.

Читайте також: