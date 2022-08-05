Гороскоп на 6 серпня для всіх знаків зодіаку: день, сприятливий для спілкування

День родинних зв'язків, який передбачає спілкування не лише з близькими людьми, але і з тими, про кого ви, можливо, знаєте лише з чуток.

Можна освідчуватися в коханні, робити пропозиції руки і серця, призначати дати заручин чи весілля, зустрічатися з членами своєї родини в кафе за філіжанкою кави або вдома – за чаюванням. Будь-які проєкти, спрямовані на покращення добробуту рідних людей, будуть приречені на успіх. У свою чергу енергія роду допоможе досягти успіху в різних життєвих сферах і виставити захист від неприємностей.

Овен (21.03 – 20.04)

Гороскоп на 6 серпня для Овнів

Небажано вірити на слово незнайомим і малознайомим людям – охочих нажитися за чужий рахунок сьогодні буде достатньо, тому потрібно виявити максимальну обережність.

Телець (21.04 – 21.05)

Гороскоп на 6 серпня для Тельців

В обставинах, що склалися, робіть так, як підказує вам внутрішній голос: йому відомі всі фактори, які визначають ваше становище, тому поганого не порадить.

Близнята (22.05 – 21.06)

Гороскоп на 6 серпня для Близнят

Найкраща справа, яку пропонують вам сьогодні зірки, це благодійність: зробивши добру справу, ви допоможете не лише іншим, а й собі – вона обов'язково повернеться сторицею.

Рак (22.06 – 22.07)

Гороскоп на 6 серпня для Раків

Головне для вас сьогодні – від самого ранку налаштуватися на позитив: хоч яким наївним це видаватиметься, але ви отримаєте те, чого очікуєте, тому передчувати варто тільки гарне, тоді воно обов'язково прийде.

Лев (23.07 – 21.08)

Гороскоп на 6 серпня для Левів

Хоча б частину дня необхідно присвятити своїй родині – близькі люди давно чекають на жести вашої уваги, якої їм вкрай не вистачає – візьміть цей факт до уваги.

Діва (22.08 – 23.09)

Гороскоп на 6 серпня для Дів

Скористайтеся доброзичливим ставленням людей навколо для того, щоб налагодити стосунки з тими, кого образили – навмисно чи мимохіть, сьогодні вони будуть готові прийняти ваші вибачення.

Терези (24.09 – 23.10)

Гороскоп на 6 серпня для Терезів

Не складайте думку про нову людину у своєму оточенні за першим враженням – найімовірніше, воно виявиться помилковим: дозвольте собі уважніше придивитися до неї, а вже потім робіть висновки.

Скорпіон (24.10 – 22.11)

Гороскоп на 6 серпня для Скорпіонів

Якщо вам здаватиметься, що кохана людина вас обманює, не поспішайте влаштовувати їй скандал – найвірогідніше, ви помилитеся, а стосунки внаслідок сварки можуть серйозно зіпсуватися.

Стрілець (23.11 – 21.12)

Гороскоп на 6 серпня для Стрільців

Прекрасний день для того, щоб показати світові проєкт, над яким ви таємно чи відкрито працювали останнім часом: люди, від яких залежить його подальше просування, гідно оцінять ваші зусилля.

Козоріг (22.12 – 20.01)

Гороскоп на 6 серпня для Козорогів

День – або хоча б його частину – необхідно присвятити відпочинкові: робота, без якої ви не мислите свого існування, – звісно, справа добра, та відновлювати сили не менш важливо.

Водолій (21.01 – 18.02)

Гороскоп на 6 серпня для Водоліїв

Можливостями, які відкриються перед вами цього дня, необхідно скористатися, інакше зірки можуть розцінити вашу поведінку як невдячність і нескоро подарують вам прихильність.

Риби (19.02 – 20.03)

Гороскоп на 6 серпня для риб

День сприятливий для позбавлення від речей і стосунків, які застаріли і лише гальмують ваш рух уперед: не варто шкодувати про те, що вже не приносить ні користі, ні задоволення.

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