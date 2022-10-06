Гороскоп на 7 жовтня для всіх знаків зодіаку: день, коли буде помітний результат минулих зусиль

День, протягом якого з'являться перші "паростки" справ – як професійного, так і особистого характеру – розпочатих місяць-півтора тому.

Їхній результат безпосередньо залежатиме від того, чи правильно була обрана мета, а також від кількості – і якості – витрачених для її досягнення зусиль. Має значення і спрямування виконаного: так, якщо кінцевим результатом передбачалося добро, підсумок буде позитивним, а якщо зло – то навпаки.

Овен (21.03 – 20.04)

Гороскоп на 7 жовтня для Овнів

Найбільш неконструктивне почуття, яке ви можете відчути в цей час – жалість до себе: вона виб'є вас із робочої колії, і останній робочий день тижня виявиться невдалим – принаймні у професійному плані.

Телець (21.04 – 21.05)

Гороскоп на 7 жовтня для Тельців

Бажати комусь зла – як на словах, так і в думках – навіть під впливом хвилинного роздратування сьогодні категорично забороняється: ви практично одразу ж отримаєте відповідь у вигляді бумеранга, тож не ризикуйте марно.

Близнюки (22.05 – 21.06)

Гороскоп на 7 жовтня для Близнюків

День несприятливий для прийняття важливого – кардинального – рішення: сьогодні ви зробите це похапцем, тому не дивно, що помилитеся, а згодом вам доведеться все переробляти.

Рак (22.06 – 22.07)

Гороскоп на 7 жовтня для Раків

Небажано робити великі покупки: з великою часткою ймовірності вони виявляться невдалими, а ви шкодуватимете про бездарно витрачені — простіше кажучи, викинуті на вітер — гроші, які зараз треба економити.

Лев (23.07 – 21.08)

Гороскоп на 7 жовтня

Події цього дня багато в чому змінять ваше ставлення до людини, яка досі здавалася вам вкрай неприємною: може виявитися, що весь цей час ви помилялися в оцінці якостей її характеру.

Діва (22.08 – 23.09)

Гороскоп на 7 жовтня для Дів.

Від рідних вам людей, якими б близькими ви з ними не були, сьогодні краще триматися подалі: виставивши дистанцію, ви уникнете серйозної сварки, яка може завдати непоправного удару вашим відносинам.

Терези (24.09 – 23.10)

Гороскоп на 7 жовтня для Терезів

Прекрасний час для того, що виправити скоєні раніше помилки, особливо якщо вони стосуються стосунків з людьми: бажано вибачитись перед тими, кого ви образили – як спеціально, так і ненароком.

Скорпіон (24.10 – 22.11)

Гороскоп на 7 жовтня для Скорпіонів

Серйозних фізичних навантажень сьогодні необхідно уникати: до серйозних спортивних досягнень ваш організм зараз не готовий, тому така поведінка загрожує травмами та тимчасовою непрацездатністю.

Стрілець (23.11 – 21.12)

Гороскоп на 7 жовтня для Стрільців

Якою б важливою не здавалася вам матеріальна сторона життя, згадайте про духовну її складову: чому б вам, наприклад, не взяти квитки до оперного театру чи концерту симфонічної музики?

Козеріг (22.12 – 20.01)

Гороскоп на 7 жовтня для Козерогів

Примхи і невдоволення оточуючих може викликати у вас дратівливість у відповідь, проте не варто дозволяти собі вийти за рамки пристойної поведінки — майте поблажливість до чужих слабкостей.

Водолій (21.01 – 18.02)

Гороскоп на 7 жовтня для Водоліїв

Успіх зірки гарантують тільки тим представникам вашого знака, хто з самого ранку – а ще краще з вечора – складе тямущий і докладний план і дотримуватиметься його пунктів з точністю до коми.

Риби (19.02 – 20.03)

Гороскоп на 7 жовтня для риб

Не варто підпускати до себе людей, які з якоїсь причини вам неприємні: вони заберуть у вас енергію, необхідну для життя і роботи, що небажано в будь-який час, а в кінці робочого тижня — особливо.

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