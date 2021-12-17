Гостра "Маргарита": фірмовий рецепт коктейлю від Ніколь Шерзінгер

Обов'язково приготуйте коктейль за рецептом зірки.

Співачка Ніколь Шерзінгер поділилася з шанувальниками своїм улюбленим рецептом коктейлю "Маргарита". Знаменитість змішала в склянці текілу, воду, свіжовичавлений сік лайма, лід, трохи солі, сироп агави, який є природним цукрозамінником. Також Ніколь додала Tajin Classic — суміш приправ з чилі і лаймом, приготовану з м'якого перцю чилі, лайма і морської солі. Якщо такої у вас немає, спробуйте додати будь-яку улюблену гостру приправу.

Після того, як всі інгредієнти були з'єднані, Ніколь перелила їх до шейкері і добре збовтала, а потім перелила до гарного келиха.

Але любить цей напій не лише Ніколь. Раніше своїми рецептами коктейлю "Маргарита" ділилися такі зірки, як Ріта Ора і модель білизняного бренду Victoria's Secret Тейлор Гілл.

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