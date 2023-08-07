Гостра закуска з помідорів: дуже швидкий рецепт

Для закуски основним інгредієнтом є помідори. Вони мають бути твердими та стиглими.
Інгредієнти
- помідори
- 5 шт.
- болгарський перець червоний
- 2 шт.
- перець гострий стручковий
- 1 шт.
- часник
- 5 зубчиків
- яблучний оцет
- 30 г
- оливкова олія
- 30 г
- цукор
- 1 ст. л.
- сіль
- 1 ч. л.
- зелень свіжа (петрушка, кінза)
- Помийте помідори, перець, зелень.
- У помідорів видаліть плодоніжку і наріжте великими шматочками.
- Болгарський перець очистіть від плодоніжок та насіння і наріжте шматочками.
- Гострий перець наріжте також на шматочки.
- У блендер викладіть болгарський і гострий перці, часник, цукор, сіль, петрушку і кінзу.
- Влийте оцет.
- Подрібніть все до однорідної маси.
- У ємність на дно викладіть трохи заправки, потім шар помідорів. Повторюйте всі шари, доки вона не заповниться.
- Зверху налийте олію та закрийте герметично кришкою, струсіть.
- Поставте закуску в холодильник на добу.
Поради:
- Приправи додавайте будь-які, орієнтуючись на власний смак.
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