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Гостра закуска з помідорів: дуже швидкий рецепт

Час приготування
40 хвилин
Харчова цінність на 100 г
50 ккал
Автор
Катерина ТрушКатерина Труш
Дата публікації
Перегляди
1143
Час на прочитання
1 хв
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Гостра закуска з помідорів: дуже швидкий рецепт

Гостра закуска з помідорів / Фото: Credits

Для закуски основним інгредієнтом є помідори. Вони мають бути твердими та стиглими.

Інгредієнти

помідори
5 шт.
болгарський перець червоний
2 шт.
перець гострий стручковий
1 шт.
часник
5 зубчиків
яблучний оцет
30 г
оливкова олія
30 г
цукор
1 ст. л.
сіль
1 ч. л.
зелень свіжа (петрушка, кінза)
  1. Помийте помідори, перець, зелень.
  2. У помідорів видаліть плодоніжку і наріжте великими шматочками.
  3. Болгарський перець очистіть від плодоніжок та насіння і наріжте шматочками.
  4. Гострий перець наріжте також на шматочки.
  5. У блендер викладіть болгарський і гострий перці, часник, цукор, сіль, петрушку і кінзу.
  6. Влийте оцет.
  7. Подрібніть все до однорідної маси.
  8. У ємність на дно викладіть трохи заправки, потім шар помідорів. Повторюйте всі шари, доки вона не заповниться.
  9. Зверху налийте олію та закрийте герметично кришкою, струсіть.
  10. Поставте закуску в холодильник на добу.

Поради:

  • Приправи додавайте будь-які, орієнтуючись на власний смак.

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Дата публікації
Перегляди
1143
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