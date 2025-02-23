Гострий крабовий салат із квасолею: рецепт пікантної страви

Якщо ви любите гострі страви та шукаєте щось незвичайне для різноманіття свого меню, спробуйте цей гострий крабовий салат із квасолею та помідором.

Ця страва поєднує у собі ніжність крабових паличок, насичений смак квасолі, пікантність часнику та чилі, а також соковитість помідорів. Ідеальний варіант для тих, хто цінує смакові експерименти, про який розповіли на сторінці KITCHEN WITCHERY.

Інгредієнти Квасоля варена чи консервована 500 г Крабові палички 250 г Помідори 300 г Часник 2-3 зубчики Петрушка 3-4 гілочки Перець чилі Сметана чи майонез Сіль Перець

Приготування

Якщо ви використовуєте консервовану квасолю, злийте рідину та промийте її під проточною водою. Якщо квасоля варена, переконайтеся, що вона м’яка та добре охолола. Крабові палички поріжте невеликими кубиками чи смужками. Помідори наріжте середніми шматочками, щоб вони не втратили свою соковитість. Часник очистіть та дрібно подрібніть або видавіть через прес. Якщо любите гостре, наріжте перець чилі маленькими шматочками. Змішайте всі інгредієнти у глибокій мисці. Додайте дрібно нарізану петрушку для аромату. Заправте салат сметаною чи майонезом залежно від ваших смакових вподобань. Додайте сіль і чорний перець до свого смаку. Добре перемішайте.

Перед подачею можна дати салату настоятися 10-15 хв у холодильнику, щоб усі смаки краще поєдналися.

Поради:

Якщо хочете зробити салат менш калорійним, використовуйте грецький йогурт замість майонезу.

Для яскравішого смаку можна додати зелену цибулю чи кінзу.

Поціновувачам пікантності можна додати щіпку копченої паприки чи кілька крапель лимонного соку.

Гострий крабовий салат — це чудовий вибір як для повсякденного меню, так і для святкового столу. Його насичений смак, легкість у приготуванні та корисний склад роблять цю страву універсальною. Спробуйте приготувати його та він неодмінно стане одним із ваших улюблених.

Смачного!

Ми також писали про те, як приготувати салат із пекінської капусти з яєчною заправкою.

Читайте також: