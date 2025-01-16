Гострий курячий рамен: оригінальний рецепт японського супу

Якщо ви поціновувач японської кухні та хочете спробувати щось нове та водночас просте у приготуванні, гострий курячий рамен стане ідеальним вибором. Кремовість основи, пікантність чилі, ніжність курки та легкість локшини створюють ідеальне поєднання для прохолодних вечорів чи моментів, коли хочеться чогось особливого.

На сторінці dieteticaesthetic поділилися чудовим рецептом цього наваристого та смачного супу. І найкраще — його можна приготувати всього за 30 хвилин.

Інгредієнти Яйця 2 шт. Локшина 1 пачка Майонез 1 ст. л Паста з чорних бобів 1 ст. л Перець чилі Кунжутна олія 1 ч. л Бульйон 1 склянка Куряча грудка 1 шт. Підсмажений кунжут Листи норі 2 шт.

Приготування

У каструлі з киплячою водою відваріть локшину та одне яйце. Варіть протягом 7 хвилин, після чого обережно злийте воду. Відставте локшину та яйце у сторону для подальшого використання. У великій мисці змішайте сире яйце, столову ложку майонезу, пасту з чорних бобів, перець чилі та кунжутну олію. Збивайте інгредієнти вінчиком до отримання однорідної, кремової текстури. Налийте склянку гарячого бульйону до підготовленої основи, ретельно перемішайте, щоб отримати кремовий суп. Додайте у миску з супом варену локшину. Наріжте варене яйце навпіл та викладіть зверху локшину. Курячу грудку заздалегідь відваріть або обсмажте на ваш смак, наріжте на скибочки та також додайте у суп. Прикрасьте рамен листами норі, посипте підсмаженим кунжутом і додайте ще трохи хрусткого перцю чилі для додаткової пікантності.

Поради:

Щоб рамен мав ще апетитніший вигляд подавайте його у глибоких мисках, які довше тримають тепло.

До страви чудово підійдуть японські мариновані овочі чи гриби.

Якщо ви любите гостріші страви, додайте трохи більше перцю чилі чи соусу срірача.

Гострий курячий рамен — це справжня гармонія смаків. А головне — цей рецепт підходить навіть для тих, хто не має багато часу на кулінарні експерименти. Тож спробуйте приготувати цей рамен уже сьогодні та насолоджуйтесь справжньою японською атмосферою у себе вдома.

Ми також писали про те, як приготувати французький цибулевий суп.

Читайте також: