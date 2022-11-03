Гострий курячий суп із лимоном та імбиром: незвичайний рецепт

Курячий суп – це класика європейської кухні. У кожного з нас є свій рецепт його приготування, але якщо ви готові до експериментів, вам варто спробувати щось нове.

Цей досить несподіваний рецепт курячого супу передбачає використання лимона, імбиру та кількох видів перцю. Ваш суп буде насиченим вітамінами, гострим і зігрівальним, а це в холодну пору року додатковий плюс.

Складники

велика курка без потрухів — 1 шт.

цибулина — 1 шт.

морква — 2 шт.

селера — 2 стебла

головка часнику — 1 шт.

перець халапеньйо — 1 шт.

імбир — 2 шматочки розміром із невеликий горіх

петрушка — 1 великий пучок

насіння коріандру — 1 ст. л

сіль — 1 ст. л.

перець чорний мелений — 2 ч. л.

шпинат — 150 г (можна замінити будь-якою іншою ніжною зеленню)

лимони — 2 шт., тонко нарізаних

Підготування

Очистіть цибулю і наріжте великими кільцями.

Наріжте моркву великими кільцями.

Наріжте селеру великими шматками.

Розріжте поперек голівку часнику.

Перець халапеньйо розріжте вздовж та залиште трохи для прикраси.

Очистіть та наріжте імбир.

Приготування

Змішайте курку, цибулю, моркву, селеру, часник, халапеньйо, імбир, петрушку, коріандр, сіль і чорний перець у великій або каструлі. Додайте холодної води, щоб вона покрила всі інгредієнти.

Накрийте каструлю і доведіть рідину до кипіння на сильному вогні, потім зменшіть вогонь до мінімуму і варіть, знімаючи піну. Накрийте кришкою і тушкуйте, поки курка не стане м'якою, від 55 хвилин до години.

Перекладіть курку на велику тарілку і злийте назад у каструлю бульйон, що з неї стіче. Процідіть його у чисту каструлю і томіть на повільному вогні. Додайте сіль до смаку. Розімніть курку за допомогою виделки.

Розкладіть шпинат, нарізану курку, халапеньйо і скибочки лимона по тарілках сервування і залийте гарячим бульйоном.

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