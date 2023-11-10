Гострий лимонно-імбирний курячий суп: чудовий рецепт для холодної погоди

Щойно температура починає падати, супи, що зігрівають, стають однією з найпопулярніших страв на нашій кухні. Щоб прискорити приготування, зваріть напередодні бульйон і зберіть суп перед їжею, у міру того, як бульйон настоюється, смак стає глибшим. Ви також можете додати трохи рису або макаронів для більш насиченого варіанту.