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Гострий лимонно-імбирний курячий суп: чудовий рецепт для холодної погоди

Час приготування
1 год. 30 хв.
Харчова цінність на 100 г
36 ккал
Дата публікації
Перегляди
93
Час на прочитання
2 хв
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Гострий лимонно-імбирний курячий суп: чудовий рецепт для холодної погоди

Гострий лимонно-імбірний курячий суп / Фото: Credits

Щойно температура починає падати, супи, що зігрівають, стають однією з найпопулярніших страв на нашій кухні. Щоб прискорити приготування, зваріть напередодні бульйон і зберіть суп перед їжею, у міру того, як бульйон настоюється, смак стає глибшим. Ви також можете додати трохи рису або макаронів для більш насиченого варіанту.

Інгредієнти

цибулина
1 шт.
морква
2 шт.
селера
2 стебла
часник
1 головка
гострий перець
1 шт
імбир
3 шматочки розміром із горіх
петрушка
1 пучок
коріандр
1 ст. л.
сіль
1 ст. л.
перець
1 ст. л.
лимон
1 шт.
шпинат або інша зелень на ваш смак
жменя
курка
1 шт.
  1. Видаліть із курки нутрощі, цибулину почистіть і наріжте великими шматочками, моркву і селеру наріжте великими шматочками, головку часнику розріжте впоперек, перець - вздовж, лимони тонко наріжте.
  2. Змішайте курку, цибулю, моркву, селера, часник, халапеньйо, імбир, петрушку, коріандр, сіль та чорний перець у великій жаровні або каструлі. Додайте достатньо холодної води, щоб покрити її.
  3. Накрийте кришкою і доведіть рідину до кипіння на сильному вогні, потім зменште вогонь до мінімуму і варіть, знімаючи металевою ложкою будь-які домішки, які можуть піднятися на поверхню рідини. Тушкуйте, поки курка не стане м'якою і не розвалиться, від 55 хвилин до години.
  4. Перекладіть курку на велику тарілку і зберіть бульйон, який може капати. Використовуючи сито, процідіть бульйон у чисту каструлю та тримайте у теплі на слабкому вогні.
  5. Спробуйте бульйон та додайте сіль, якщо це необхідно.
  6. Подрібніть курку за допомогою виделки.
  7. Розкладіть шпинат, курку та скибочки лимона по сервірувальних тарілках і залийте гарячим бульйоном.

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