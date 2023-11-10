Гострий лимонно-імбирний курячий суп: чудовий рецепт для холодної погоди

Щойно температура починає падати, супи, що зігрівають, стають однією з найпопулярніших страв на нашій кухні. Щоб прискорити приготування, зваріть напередодні бульйон і зберіть суп перед їжею, у міру того, як бульйон настоюється, смак стає глибшим. Ви також можете додати трохи рису або макаронів для більш насиченого варіанту.
Інгредієнти
- цибулина
- 1 шт.
- морква
- 2 шт.
- селера
- 2 стебла
- часник
- 1 головка
- гострий перець
- 1 шт
- імбир
- 3 шматочки розміром із горіх
- петрушка
- 1 пучок
- коріандр
- 1 ст. л.
- сіль
- 1 ст. л.
- перець
- 1 ст. л.
- лимон
- 1 шт.
- шпинат або інша зелень на ваш смак
- жменя
- курка
- 1 шт.
- Видаліть із курки нутрощі, цибулину почистіть і наріжте великими шматочками, моркву і селеру наріжте великими шматочками, головку часнику розріжте впоперек, перець - вздовж, лимони тонко наріжте.
- Змішайте курку, цибулю, моркву, селера, часник, халапеньйо, імбир, петрушку, коріандр, сіль та чорний перець у великій жаровні або каструлі. Додайте достатньо холодної води, щоб покрити її.
- Накрийте кришкою і доведіть рідину до кипіння на сильному вогні, потім зменште вогонь до мінімуму і варіть, знімаючи металевою ложкою будь-які домішки, які можуть піднятися на поверхню рідини. Тушкуйте, поки курка не стане м'якою і не розвалиться, від 55 хвилин до години.
- Перекладіть курку на велику тарілку і зберіть бульйон, який може капати. Використовуючи сито, процідіть бульйон у чисту каструлю та тримайте у теплі на слабкому вогні.
- Спробуйте бульйон та додайте сіль, якщо це необхідно.
- Подрібніть курку за допомогою виделки.
- Розкладіть шпинат, курку та скибочки лимона по сервірувальних тарілках і залийте гарячим бульйоном.
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