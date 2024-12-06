Гострий том ям: рецепт зігрівального тайського супу

Цей тайський суп відомий своїм ідеальним балансом пряних, кислих і солодких нот, а його кремовий бульйон зачаровує кожного, хто його скуштує.
На сторінці alfiecooks поділилися власним рецептом, додавши до нього гриби шиїтаке та ніжний тофу – ідеальне поєднання для тих, хто любить експериментувати на кухні. Рецепт розраховано на 2 порції.
Інгредієнти
Для ароматного бульйону:
- Банановий шалот 1 шт.
- Часник 4 зубчики
- Імбир
- Червоний перець чилі 1/2 шт.
- Лемонграс 1 стебло
- Соєвий соус 2 ст. л
- Рисовий винний оцет 1 ст. л
- Паста тайського червоного карі 1 ст. л
- Овочевий бульйон 1 л
- Кокосове молоко 400 мл
- Коричневий цукор 1 ч. л
- Сік одного лайма
Основні інгредієнти:
- Гриби шиїтаке 200 г
- Тофу 150 г
- Цибуля 1 шт.
- Коріандр
Для подачі:
- Тайська олія чилі
- Свіжий коріандр
- Скибочки лайма
- Червоний перець чилі
Приготування
- Подрібніть шалот, часник, імбир і чилі. Лемонграс злегка розітріть тильною стороною ножа, щоб розкрити його аромат.
- Розігрійте олію у каструлі на середньому вогні. Додайте шалот, часник, імбир і чилі. Перемішайте та готуйте 3–5 хвилин.
- Влийте соєвий соус, рисовий оцет і пасту тайського карі. Перемішайте та обсмажуйте ще 2–3 хвилини, щоб спеції поєдналися.
- Овочевий бульйон доведіть до кипіння, потім зменшіть вогонь і варіть 15–20 хвилин.
- Процідіть бульйон через сито. Поверніть його у каструлю, додайте кокосове молоко та доведіть до кипіння.
- Наріжте гриби шиїтаке та тофу. Додайте їх у бульйон і готуйте ще 5–10 хвилин, поки інгредієнти не стануть м’якими.
- Додайте до супу подрібнену ріпчасту цибулю, коріандр, цукор і сік лайма. Приправте сіллю та перцем до свого смаку.
- Розлийте суп у глибокі миски. Прикрасьте шматочками лайма, свіжим коріандром, червоним чилі та кількома краплями тайської олії чилі.
Цей гострий том ям – не просто суп, а справжня насолода для гурманів. Кожна ложка – це гармонія смаків: ніжна кокосова кремовість, пікантна гострота чилі, свіжість лайма та вишуканий аромат лемонграсу.
Смачного!
Читайте також:
- Гарбузовий суп з горіхами: рецепт цікавої страви з незвичним смаком
- Морквяний суп з імбиром: рецепт корисної зігрівальної страви
- Грибний крем-суп: рецепт ароматної страви