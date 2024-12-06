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Гострий том ям: рецепт зігрівального тайського супу

Гострий том ям: рецепт зігрівального тайського супу

Суп Том Ям / Фото: Credits

Цей тайський суп відомий своїм ідеальним балансом пряних, кислих і солодких нот, а його кремовий бульйон зачаровує кожного, хто його скуштує.

На сторінці alfiecooks поділилися власним рецептом, додавши до нього гриби шиїтаке та ніжний тофу – ідеальне поєднання для тих, хто любить експериментувати на кухні. Рецепт розраховано на 2 порції.

Інгредієнти

Для ароматного бульйону:

  • Банановий шалот 1 шт.
  • Часник 4 зубчики
  • Імбир 
  • Червоний перець чилі 1/2 шт. 
  • Лемонграс 1 стебло
  • Соєвий соус 2 ст. л
  • Рисовий винний оцет 1 ст. л
  • Паста тайського червоного карі 1 ст. л
  • Овочевий бульйон 1 л 
  • Кокосове молоко 400 мл
  • Коричневий цукор 1 ч. л
  • Сік одного лайма

Основні інгредієнти:

  • Гриби шиїтаке 200 г 
  • Тофу 150 г
  • Цибуля 1 шт.
  • Коріандр

Для подачі:

  • Тайська олія чилі 
  • Свіжий коріандр
  • Скибочки лайма
  • Червоний перець чилі

Приготування

  1. Подрібніть шалот, часник, імбир і чилі. Лемонграс злегка розітріть тильною стороною ножа, щоб розкрити його аромат.
  2. Розігрійте олію у каструлі на середньому вогні. Додайте шалот, часник, імбир і чилі. Перемішайте та готуйте 3–5 хвилин.
  3. Влийте соєвий соус, рисовий оцет і пасту тайського карі. Перемішайте та обсмажуйте ще 2–3 хвилини, щоб спеції поєдналися.
  4. Овочевий бульйон доведіть до кипіння, потім зменшіть вогонь і варіть 15–20 хвилин.
  5. Процідіть бульйон через сито. Поверніть його у каструлю, додайте кокосове молоко та доведіть до кипіння.
  6. Наріжте гриби шиїтаке та тофу. Додайте їх у бульйон і готуйте ще 5–10 хвилин, поки інгредієнти не стануть м’якими.
  7. Додайте до супу подрібнену ріпчасту цибулю, коріандр, цукор і сік лайма. Приправте сіллю та перцем до свого смаку.
  8. Розлийте суп у глибокі миски. Прикрасьте шматочками лайма, свіжим коріандром, червоним чилі та кількома краплями тайської олії чилі.

Цей гострий том ям – не просто суп, а справжня насолода для гурманів. Кожна ложка – це гармонія смаків: ніжна кокосова кремовість, пікантна гострота чилі, свіжість лайма та вишуканий аромат лемонграсу.

Смачного!

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