Гострий том ям: рецепт зігрівального тайського супу

Цей тайський суп відомий своїм ідеальним балансом пряних, кислих і солодких нот, а його кремовий бульйон зачаровує кожного, хто його скуштує.

На сторінці alfiecooks поділилися власним рецептом, додавши до нього гриби шиїтаке та ніжний тофу – ідеальне поєднання для тих, хто любить експериментувати на кухні. Рецепт розраховано на 2 порції.

Інгредієнти

Для ароматного бульйону:

Банановий шалот 1 шт.

Часник 4 зубчики

Імбир

Червоний перець чилі 1/2 шт.

Лемонграс 1 стебло

Соєвий соус 2 ст. л

Рисовий винний оцет 1 ст. л

Паста тайського червоного карі 1 ст. л

Овочевий бульйон 1 л

Кокосове молоко 400 мл

Коричневий цукор 1 ч. л

Сік одного лайма

Основні інгредієнти:

Гриби шиїтаке 200 г

Тофу 150 г

Цибуля 1 шт.

Коріандр

Для подачі:

Тайська олія чилі

Свіжий коріандр

Скибочки лайма

Червоний перець чилі

Приготування

Подрібніть шалот, часник, імбир і чилі. Лемонграс злегка розітріть тильною стороною ножа, щоб розкрити його аромат. Розігрійте олію у каструлі на середньому вогні. Додайте шалот, часник, імбир і чилі. Перемішайте та готуйте 3–5 хвилин. Влийте соєвий соус, рисовий оцет і пасту тайського карі. Перемішайте та обсмажуйте ще 2–3 хвилини, щоб спеції поєдналися. Овочевий бульйон доведіть до кипіння, потім зменшіть вогонь і варіть 15–20 хвилин. Процідіть бульйон через сито. Поверніть його у каструлю, додайте кокосове молоко та доведіть до кипіння. Наріжте гриби шиїтаке та тофу. Додайте їх у бульйон і готуйте ще 5–10 хвилин, поки інгредієнти не стануть м’якими. Додайте до супу подрібнену ріпчасту цибулю, коріандр, цукор і сік лайма. Приправте сіллю та перцем до свого смаку. Розлийте суп у глибокі миски. Прикрасьте шматочками лайма, свіжим коріандром, червоним чилі та кількома краплями тайської олії чилі.

Цей гострий том ям – не просто суп, а справжня насолода для гурманів. Кожна ложка – це гармонія смаків: ніжна кокосова кремовість, пікантна гострота чилі, свіжість лайма та вишуканий аромат лемонграсу.

Смачного!

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