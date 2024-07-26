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Готуємо з Камалою Гарріс американське печиво "Monster Cookies"

Готуємо з Камалою Гарріс американське печиво "Monster Cookies"

Готуємо американське печиво "Monster Cookies" / Фото: Credits

Віцепрезидентка США показала, як приготувати культове американське печиво з шоколадом.

У 2019 році кандидатка у президенти США Камала Гарріс запустила на YouTube короткометражний серіалі під назвою Cooking With Kamala, у якому продемонструвала свої кулінарні здібності. Вона довела своїм виборцям, що вправна не тільки у політиці, а й на домашній кухні, де можна знайти арсенал емальованих сковорідок, є звичайна газова плита та каструля поруч, лопатки та ложки.

Сьоголдні пропонуємо вам приготувати "під керівництвом" Камали Гарріс найвідоміше американське печиво, яке майже кожен з нас бачив у фільмах. Солодке та хрумке, його так і хочеться булькнути в молоко і повернутися думками у безтурботне дитинство. Рецепт розрахований десь на 30 шт.

Інгредієнти

Яйця 
3 шт.
Вершкове масло
Цукор коричневий
220 г
Цукор білий
220 г
Ванілін
Арахісова паста
1/2 склянки
M&Ms
2 упаковки
Вівсяні пластівці

Приготування:

  • У тарілку додати яйця, масло, цукор та збити все міксером;
  • Потім додати ванілін, вівсяні пластівці та знову все гарненько змішати за допомогою міксера;
  • Додати M&Ms та арахісову пасту. Все перемішати;
  • Ложкою викласти на деко майбутнє печиво;
  • Розігріти духовку до 350 °C і випікати приблизно 10-15 хвилин.

Поради:

За бажанням, можете додати 85 г шоколадної стружки або 115 г подрібнених горіхів.

Майже неможливо відмовити собі у задоволені скуштувати це печиво, особливо, якщо ви поціновувач солодощів.

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