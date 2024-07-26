Готуємо з Камалою Гарріс американське печиво "Monster Cookies"

У 2019 році кандидатка у президенти США Камала Гарріс запустила на YouTube короткометражний серіалі під назвою Cooking With Kamala, у якому продемонструвала свої кулінарні здібності. Вона довела своїм виборцям, що вправна не тільки у політиці, а й на домашній кухні, де можна знайти арсенал емальованих сковорідок, є звичайна газова плита та каструля поруч, лопатки та ложки.

Сьоголдні пропонуємо вам приготувати "під керівництвом" Камали Гарріс найвідоміше американське печиво, яке майже кожен з нас бачив у фільмах. Солодке та хрумке, його так і хочеться булькнути в молоко і повернутися думками у безтурботне дитинство. Рецепт розрахований десь на 30 шт.

Інгредієнти Яйця 3 шт. Вершкове масло Цукор коричневий 220 г Цукор білий 220 г Ванілін Арахісова паста 1/2 склянки M&Ms 2 упаковки Вівсяні пластівці

Приготування:

У тарілку додати яйця, масло, цукор та збити все міксером;

Потім додати ванілін, вівсяні пластівці та знову все гарненько змішати за допомогою міксера;

Додати M&Ms та арахісову пасту. Все перемішати;

Ложкою викласти на деко майбутнє печиво;

Розігріти духовку до 350 °C і випікати приблизно 10-15 хвилин.

Поради:

За бажанням, можете додати 85 г шоколадної стружки або 115 г подрібнених горіхів.

Майже неможливо відмовити собі у задоволені скуштувати це печиво, особливо, якщо ви поціновувач солодощів.

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