Гратен з броколі та цвітної капусти: рецепт смачної та корисної страви

Цвітна капуста, як і броколі – це один із найкорисніших продуктів у раціоні. Гратен із цих овочів може бути чудовою самостійною стравою або гарніром. А у разі гарного подавання може навіть прикрасити святковий стіл.

Складники

броколі — 1 головка

цвітна капуста — 1 головка

вершкове масло — 5 ст. л.

цибуля — 1 шт.

часник — 1 зубчик

борошно — чверть склянки

молоко — півтори склянки

вершки — пів склянки

мускатний горіх – чверть ч. л.

сіль і перець

сир твердий тертий — 1 склянка

сир пармезан — неповна склянка

Приготування

Розігрійте духовку до 200 градусів. Змастіть форму для запікання 1 столовою ложкою вершкового масла.

Дрібно наріжте цибулю та часник, розберіть цвітну капусту та броколі на невеликі суцвіття.

У каструлі пасеруйте цибулю в одній ложці масла до прозорості, від 4 до 5 хвилин. Додайте часник і готуйте ще 1 хвилину.

Додайте 3 столові ложки олії, що залишилися, в каструлю і повністю розтопіть. Вмішайте борошно, щоб змішати. Готуйте, періодично помішуючи, поки суміш стане світло-золотистого кольору, від 2 до 3 хвилин.

Поступово додайте молоко в каструлю, перемішуючи віночком. Додайте вершки, доведіть суміш до кипіння, постійно помішуючи, доки соус стане досить густим, 5-7 хвилин.

Приправте соус мускатним горіхом, сіллю та перцем. Додайте броколі та цвітну капусту в каструлю і добре перемішайте, щоб вони повністю вкрилися. Вилийте овочево-соєву суміш у підготовлену форму для запікання. Помірно посипте поверхню двома видами сирів. Запікайте, доки сир не стане золотистим, від 35 до 40 хвилин.

Дістаньте гратен із духовки і дайте йому постояти від 5 до 10 хвилин перед подаванням.

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